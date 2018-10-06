0553 313 94 23

Belediye başkanını çıldırtan olay! Pazarcıyı herkesin gözü önünde fırçaladı

Gaziantep'in Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, domatesi 70 kuruşa alıp 5 TL'ye satan pazarcıya, "Fiyatı düşür kardeşim. Bu fiyata satamazsın. Ya ucuza satarsın ya da tezgahı kaldırırsın." diyerek uyarıda bulundu.

06 Ekim 2018 Cumartesi 08:50
Belediye başkanını çıldırtan olay! Pazarcıyı herkesin gözü önünde fırçaladı

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kur farkını fırsat bilerek fahiş fiyata satış yapanlara yönelik sürdürdüğü denetimlerde, 70 kuruşa alıp 5 TL'ye domates satan pazarcıya, "Fiyatı düşür kardeşim. Bu fiyata satamazsın Ya ucuza satarsın ya da tezgahı kaldırırsın." diyerek uyarıda bulundu.

Belediye başkani faturaya bakmak istedi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, son dönemlerde kur farkı nedeniyle ürünlerine art arda zamlar yapan esnaflara yönelik detimlerini her fırsatta sürdürüyor. Market ve manavları zabıta ekipleri ile denetleyen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, girdiği Kılıçoğlu mahalle pazarında vatandaşların şikayeti üzerine yanaştığı bir tezgahta domateslerin kilosunun 5 TL'den satıldığını gördü. Yüksek fiyat nedeniyle pazarcı esnafının faturasını isteyen Tahmazoğlu, faturada alış fiyatının 70 kuruş olduğunu görünce büyük şok yaşadı.

"Ya ucuza satarsin ya da tezgahi kaldirirsin"

Fiyatın çok fahiş olduğunu söyleyen Tahmazoğlu, esnafa neden yüksek fiyata sattığını sorarak, "Fiyatı düşür kardeşim. Bu fiyata satamazsın. Ya ucuza satarsın, ya da tezgahı kaldırırsın. Alışı 70 kuruş. 1 TL'ye satarsın, 1.5 TL'ye satarsın. Daha fazla satamaz. Bu şekilde olmuyor" diye tepkisini gösterdi. Esnaf ise bu şekilde faturaların kesildiğini ileri sürerek, faturada alış fiyatının yarısının yansıtıldığını iddia etti.

Tahmazoğlu, yanındaki birim amirlerine ve zabıtalara ya ucuza satılması yada tezgahın kapatılması talimatını vererek pazar yerinden ayrıldı.

Sosyal medyada ilgi gördü

Kur farkı bahanesiyle kette özellikle domates gibi ürünlerdeki yaşanan fiyat artışlarından mağdur olan vatandaşlar ise cep telefonu ile çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Başkan Tahmazoğlu'nun tavrı son dönemlerde fahiş fiyatlardan yakınan sosyal medya kullanıcıların da yoğun desteğini gördü.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 08:50
  1. Gaziantep
  2. gaziantep
  3. belediye başkanı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'de Türkiye karşıtı tasarıya vali vetosu
    1. ABD'de Türkiye karşıtı tasarıya vali..
    2. İki ortaktan ev fiyatına dükkân
    3. Milli ekonomi ile büyüyeceğiz
    4. AYM'den CHP'li vekillere ret!
    5. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne..
    6. Volkan Demirel Fenerbahçe'de neden..
    7. 200 km hızla helikopter radarına..
    8. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    9. ABD'de Türkiye karşıtı tasarı veto..
    10. Meteoroloji uyardı: Fırtına yolda
    11. Kombi bakımı ve baca temizliği nasıl..
    12. Rize'de yaylacılara "Yaylalardan inin"..
    13. AK Parti belediye başkan aday adaylık..
    14. Ankara'da suç örgütü operasyonu: 8..
    15. EPDK'dan 11 şirkete 1,7 milyon lira..
    16. Öztekin fırtına gibi başladı!
    17. Adana'da otomobil bagajından 155 bin..
    18. TOKİ’nin konutlarına 5 kat talep geldi
    19. Ticaret Bakanı Pekcan: Almanya ile..
    20. Sudan ve Güney Sudan 'tampon bölge'de..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Adnan Oktar'ın şok görüntüleri ortaya çıktı
    Adnan Oktar'ın şok görüntüleri ortaya çıktı
    Onlarca sandıkta Erdoğan’ın oyları Akşener'e yazılmış!
    Onlarca sandıkta Erdoğan’ın oyları Akşener'e yazılmış!
    Akşener'den provokatif şov! "Erkekseniz gelin vurun lan!"
    Akşener'den provokatif şov! "Erkekseniz gelin vurun lan!"

    Günün Karikatürü

    6 Ekim 2018
    Bizi İsrail marşlarıyla büyüttüler!
    Bizi İsrail marşlarıyla büyüttüler!
    Külliye’yi bombalayan hainden tehdit! “En kısa zamanda...”
    Külliye’yi bombalayan hainden tehdit! “En kısa zamanda...”