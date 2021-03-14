  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Belediye başkanından 'suları kaynatın' çağrısı!
Yerel

Belediye başkanından 'suları kaynatın' çağrısı!

Bartın'ın Amasra ilçesinde 103 kişi mide bulantısı ve ishal şikayeti ile hastanelere gitti. İlçedeki evlere giden sudan numune alınırken, Belediye Başkanı Recai Çakır şebeke sularının kaynatılarak kullanılması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 14:50:00 -
Belediye başkanından 'suları kaynatın' çağrısı!

6 bin 600 nüfuslu Amasra ilçesinde perşembe gününden beri 103 kişi ishal ve mide bulantısı şikayetiyle ilçe devlet hastanesine başvurdu. Hastaneye başvuranların çoğunluğu, serum tedavisinin ardından taburcu edildi. Hastane yetkilileri, durumu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirdi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, dün ilçeye suyun geldiği bölgeden ve su isale hattından numune alarak, laboratuvara gönderdi.

Sonuçlar yarın çıkacak

İlçede mahallelerde bulunan çeşmeler de belediye ekipleri tarafından kapatıldı. Laboratuvar sonuçlarının yarın çıkacağı bildirildi.

‘Suyu kaynatarak için’

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Son birkaç gündür ilçemizde meydana gelen ishal vakalarındaki artışla ilgili ilçe halk sağlığı ve belediyemiz ekiplerince tüm su kaynaklarında kaynatılması büyük önem arz etmektedir" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın yeniden o seviyeyi görür mü? Uzman isimden dikkat çeken sözler
Ekonomi

Altın yeniden o seviyeyi görür mü? Uzman isimden dikkat çeken sözler

Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi? Altın ne olcak? gibi sorular vatandaşlarca araştırılırken, Ekonomist Prof. Dr. Em..
“Bir Zamanlar Kıbrıs'ın ikinci tanıtımı yayınlandı!
Medya

“Bir Zamanlar Kıbrıs'ın ikinci tanıtımı yayınlandı!

TRT 1’in gerçek bir vatan mücadelesinin anlatılacağı yeni dizisi “Bir Zamanlar Kıbrıs”ın ikinci tanıtımı yayınlandı.
Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte risk haritasında kırmızıya dönecek iller
Gündem

Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte risk haritasında kırmızıya dönecek iller

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, 'İllere göre risk durumu' haritasına ilişkin, "Renklendirilmiş haritada baktığımızda sarı ve ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay