  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Belediye başkanına saldırı! Ziyareti sırasında kanlar içinde kaldı! Merdivenlerden yuvarlandı
Gündem

Belediye başkanına saldırı! Ziyareti sırasında kanlar içinde kaldı! Merdivenlerden yuvarlandı

Kastamonu’nun Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, ziyaret için gittiği iş yerinde saldırıya uğradı. Aldığı darbelerle yaralanan AK Partili Başkan Yaşar, hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 13:01:00 -
Belediye başkanına saldırı! Ziyareti sırasında kanlar içinde kaldı! Merdivenlerden yuvarlandı

Kastamonu’nun Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, ziyaret için gittiği iş yerinde saldırıya uğradı. Aldığı darbelerle yaralanan AK Partili Başkan Yaşar, hastaneye kaldırıldı.

 

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde yeni açılan kuaför salonunu ziyaret eden Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, F.Ş. isimli bir şahsın saldırısına uğradı. Saldırı sırasında merdivenlerden düşen Başkan Yaşar, yaralandı.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Başkan Yaşar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırgan F.Ş. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23