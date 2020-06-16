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Aktüel

Belediye Başkanı Tanğlay birim amirleriyle bir araya geldi

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, belediye başkan yardımcıları ve birim amirleriyle istişare toplantısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 09:03:55 -
Belediye Başkanı Tanğlay birim amirleriyle bir araya geldi

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, belediye başkan yardımcıları ve birim amirleriyle istişare toplantısı yaptı.


Toplantıda yapılan ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Tanğlay, çalışmaların hızlandırılması doğrultusunda birim amirlerine talimatlar verdi. Birim amirleri istişare toplantısında konuşan Başkan Tanğlay, "Vatandaşlarımızın belediyemize dönük beklentilerini karşılamalıyız. Hizmet üretmek için var gücümüzle çalışmalıyız. Hizmette eşitlik prensibini göz önünde tutmalıyız. Her alanda hizmet götürmeliyiz. Şeffaf belediyecilik anlayışı ile görevimizi devam ettirmeliyiz" diye konuştu.


Belediye birim amirleri ile yapılan istişare toplantısında Belediye Başkan yardımcıları Zahir Saldıran ve İbrahim Aslan da hazır bulundu.

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