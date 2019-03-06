0553 313 94 23

Belediye Başkanı, 'silahla tehdit' suçundan yargılanacak

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Karapınar beldesi Belediye Başkanı Ahmet Aydın hakkında, silahlı tehdit suçlamasıyla dava açıldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 18:37
Belediye Başkanı, 'silahla tehdit' suçundan yargılanacak

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesi Belediye Başkanı Ahmet Aydın hakkında, gelinleriyle ilişkisi olup olmadığını soran anne ve oğlunu silahla tehdit ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Başkan Aydın, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

İddialara göre; Aykan Ş., 16 Eylül 2018 günü annesi Ayşe Ş.'den kardeşinin eşi, belediyede sekreter olarak çalışan G.Ş.'nin, Karapınar Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aydın ile ilişkisi olduğunu öğrendi. Anne Ayşe Ş., oğluna, gelini G.Ş.'nin evi terk ettiğini de söyledi.  Aykan Ş. de akrabaları olan Belediye Başkanı Ahmet Aydın arayarak, buluşmak istediğini bildirdi. Ahmet Aydın, Aykan Ş. ve Ayşe Ş. ile Bartın'da bir kafeteryada buluştu. Aykan Ş.'nin annesinin anlattıklarının doğru olup olmadığını sorduğu Ahmet Aydın, sinirlenerek, yanında taşıdığı tabancasını çıkarttı. Anne ve oğlunu silah, göstererek tehdit etti. Kafeteryadan çıkan Aykan Ş. ve annesi karakola giderek, şikayetçi oldu.

Aykan Ş. ifadesinde "Annem bana 'kardeşin iki ay önce G.Ş.'yi belediye binasında Başkan Ahmet Aydın ile yakaladı' dedi. Ben inanmadım. Ahmet Aydın, akrabamız. Yanlış anlaşılma olmuş olabileceğini düşünerek, Ahmet Aydın'ı aradım. Buluştuk. Annemden duyduklarımı anlattım. Ahmet Aydın, bunun dışarıda duyulmamasını, kendine zarar gelmemesini isteyerek, silahını çıkarttı ve masa altında doldur boşalt yaptı. Sonra da ayrıldı" dedi.

Suçlamaları kabul etmedi

Ahmet Aydın ise, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Konuşma sırasında, 'eğer bana güvenmiyorsanız, inanmıyorsanız benim silahımla beni vurun, beklemenize gerek yok, benim hiçbir şekilde gelininizle bir ilgim yok' dedim. Silahla tehdit etmedim" diye konuştu.

Hakim karşısına çıkacak

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma sonunda Karapınar Belde Belediye Başkanı Ahmet Aydın hakkında Aykan Ş. ve Ayşe Ş.'yi 'silahla tehdit' ettiği iddiasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İddianame Bartın Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Belediye Başkanı Ahmet Aydın, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 18:37
  1. Bartın
  2. Zonguldak
  3. Çaycuma ilçesi
  4. Karapınar beldesi Belediye Başkanı Ahmet Aydın
  5. Silahlı tehdit
  6. dava

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyanın en büyük kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
    1. Dünyanın en büyük kargo gemisi..
    2. Bursaspor galibiyet serisi yakalamayı..
    3. "Nifak tohumları sokmaya çalışanlara..
    4. "Artık insanlara sandıklara gidip oy..
    5. 70 yaşındaki atlet Ali Demirhan’dan..
    6. İbrahim Üzülmez yeniden Beştepe'de
    7. Iğdır’da silahlı kavga: 6 yaralı
    8. 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı..
    9. Sancaktepe akıllı şehirlerin merkezi..
    10. Ümraniye’de sokak ortasında silahlı..
    11. Bakan Kurum: “Bu şehirler CHP..
    12. Bilecik’te tır otomobile çarptı: 2..
    13. Beşiktaş’ta çakan şimşekler gökyüzünü..
    14. Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyükşehir..
    16. Fren yerine gaza basan kadın sürücü..
    17. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan..
    18. Üsküdar'ın yağmur suyu sorununa..
    19. Venezuela'dan Almanya'ya soğuk duş: 48..
    20. Damadının tabancayla vurduğu kadın..
    21. Galatasaray, dayanıklılık çalışması..
    22. Üsküdar’daki sel baskınlarını..
    23. Jülide Sarıeroğlu: 31 Mart'ı el..
    24. Şubatta ABD'ye yasa dışı göçmen..
    25. "Önümüzde uzun bir maraton var"
    26. İmamoğlu, Kasımpaşa’da esnaf ve..
    27. Bursa AFAD’dan arama kurtarma..
    28. Denizli’de Millet İttifakı mitingi
    29. Tunus'ta seçim tarihleri belli oldu
    30. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge..
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'