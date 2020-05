Belediye Başkanı Rasim Arı’nın Engelliler Haftası mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı; engellilere sahip çıkmanın, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmanın ve yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler almanın herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. “Engelli kardeşlerimizin kimseye muhtaç olmadan hayata eşit ve etkin katılımları en temel ve evrensel haklarıdır” diyen Belediye Başkanı Arı, Nevşehir Belediyesi olarak engellilerin her zaman yanlarında olduklarını kaydetti. Arı, mesajında daha sonra şu görüşlere yer verdi;

“Engelli kardeşlerimize her alanda yardımcı olmak, teşvik etmek, gayretlerini takdir etmek, sorunlarının çözümünde destek olmak ve her adımda onların yanında olarak hayatlarını kolaylaştırmak hepimizin görevidir. Engelli kardeşlerimizin toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, karşılaşabilecekleri tüm engelleri kaldırmak, kaliteli yaşam sürebilmelerini sağlamak, aynı zamanda onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek hepimizin sosyal sorumluluğudur. Bu düşünce ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizde yaşayan tüm engelli kardeşlerimize pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz. Çağdaş toplum anlayışının bir parçası olarak gördüğümüz kardeşlerimizin sorunlarını çözmeye, sosyal ve kültürel tüm ihtiyaçlarını gidermek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesilelerle tüm engellilerimizin anlamlı gününü tebrik ediyor, her birine ve vefakar ailelerine sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”