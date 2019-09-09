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Belediye Başkanı Rasim Arı’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

2019-2020 eğitim-öğretim döneminin başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlı-uğurlu olmasını diledi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:06
Belediye Başkanı Rasim Arı’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

2019-2020 eğitim-öğretim döneminin başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlı-uğurlu olmasını diledi.


Belediye Başkanı Rasim Arı mesajında şu ifadelere yer verdi;


“İnsan hayatında aileden sonra en önemli basamak olan okul, çocuklarımızı hayata hazırlayan ve eğitim imkânlarını sistemli bir şekilde sunan bir yuvadır. Ülkemizin aydınlık geleceğinin güvencesi olan sevgili öğrencilerimiz de toplumumuzun en değerli varlıklarıdır. Bu değerli varlıklarımızın sorumluluklarının bilincinde, bilgi üreten ve değerlendiren, bilimsel, teknolojik ve kültürel gelişmelere açık kişiler olarak yetişmesi büyük bir önem taşımaktadır. Milli ve manevi değerlerimize bağlı, aynı zamanda çağdaş becerilere sahip, evrensel değerlere saygılı, dünya gerçeklerini yorumlayabilecek bilgi, birikim ve özgüvenle yoğrulmuş nesiller yetiştirmek ülkemizin geleceği için yapılmış en büyük yatırımdır. Yeni eğitim-öğretim sezonunda, çocuklarımızı emanet ettiğimiz ve kendilerine çok önemli görevler düştüğüne inandığımız başta milli eğitimimizin temel taşı değerli öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza güveniyor, onları her zaman destekliyor ve takdir ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmenin hem görevimiz hem de toplumsal sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz. Çünkü iyi yetişmiş; tarihini, dilini, örf ve adetlerini, ülkesini ve dünyayı tanıyan, teknolojiyi kullanan, bilime, rekabete açık, özgüveni yüksek, donanımlı nesillerin, hem kendilerinin geleceği, hem de ülkemizin ve dünyamızın geleceği açısından son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, 2019-2020 eğitim-öğretim yılına başlarken, çocuklarımızın ve gençlerimizin heyecan ve coşkularını yürekten paylaşıyor, değerli öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve tüm eğitim camiasına başarılar diliyor, selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum.”

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:06
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