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Belediye Başkanı ile vatandaş arasında güldüren 'mezar' diyaloğu

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ın sosyal medya platformu Twitter üzerinden kendine mezar yeri isteyen vatandaş arasındaki diyalog takipçileri güldürdü.

08 Kasım 2018 Perşembe 21:04
Belediye Başkanı ile vatandaş arasında güldüren 'mezar' diyaloğu

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'dan mizahi bir dille mezar yeri isteyen vatandaş ve başkanın verdiği cevap takipçilerini güldürdü.

Bir vatandaş, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ın twitter hesabından Aydın'a seslenerek, Sivas Merkez'de bulunan Halfelik mezarlığında boş yer olup olmadığını sordu.

Aydın'dan "hayırdır" cevabını alan Cemal ismini kullanan kişi, "Mezarımı kazın bayıra düze, Yönümü çevirin sıladan düze." mısraları ile mizahi bir karşılık verdi.

Aydın ise bu mısralara karşı "Biz kıbleye çeviriyoruz" diyerek konuyu kapattı.

 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 21:04
  1. Sami Aydın
  2. Twitter
  3. Sivas
  4. Sivas Belediyesi

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