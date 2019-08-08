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Belediye başkanı depreme toplantıda yakalandı

Denizli'de bugün saat 14.19'da 6 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Aydın, Antalya, Muğla, Burdur, Uşak ve Isparta'da da hissedildi. Deprem büyük paniğe neden olurken, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik depreme toplantıda yakalandı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:54
Belediye başkanı depreme toplantıda yakalandı

Bozkurt Belediye Başkanı CHP'li Birsen Çelik, makam odasının bir duvarının yıkıldığını belirterek, şunları söyledi: "Uzun süren, 15- 20 saniye süren bir depremdi. Bir danışmanlık şirketiyle toplantı halindeydik. Makam odamın duvarı yıkıldı. Sabah artçılar geliyordu, hissediyorduk, sonra ana deprem oldu. Yan apartmanın duvarı üstümüze çöktü. İlçe emniyet binası ve belediyenin altında yıkıntılar, onun üzerine düştü. Herkes dışarda panik halinde. En azından ölüm olayımız yok, okullar tatil olduğu için kötü bir olay yaşanmadı. Resmi dairelerde ve evlerde hasar var. Çatlaklar var. Tutluca köyü muhtarım aradı. Derin çatlaklar ve duvar göçükleri olduğunu söyledi, hemen bölgeye ekip gönderdim. Yaralılar var ama hayati tehlikesi olan yaralı yok."

Isparta’da baca otomobilin üzerine devrildi

Isparta merkez ve ilçelerinde de hissedilen depremde, vatandaşlar binalardan dışarı çıktı. Deprem sırasında Piri Mehmet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısından kopan baca, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen belediye binasına girişi yasaklayıp, personele izin verdi. Isparta kent merkezinde deprem sonrası elektrik kesintisi yaşandı. Bazı binaların dış cephelerinde hasar oluştuğu görüldü.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:54
  1. Piri Mehmet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi
  2. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen belediye
  3. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen
  4. Antalya
  5. Muğla
  6. Burdur
  7. Uşak
  8. Isparta
  9. deprem
  10. makam odası

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