Belediye başkanı, deprem sonrası vatandaşlara çağrı yaptı

Çanakkale'de 5,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Birçok ilde hissedilen depremle ilgili açıklamalarda bulunan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan,"Aşağı yukarı 45 saniye sürdü. AFAD'la toplantı oldu, çalışmalarımız devam ediyor. Sosyal tesisleri açık bırakacağız. Eve girmek istemezler gelebilir. İnsanların akşamı geçirmeleri için sosyal tesislerimizi sabaha kadar açık bırakıyoruz." dedi.

"Eve girmek istemezler gelebilir"

Ülgür Gökhan şu açıklamayı yaptı:

"Çok kısa sürdü. Her hangi bir zaiyat oluşturmadı. Aşağı yukarı 45 saniye sürdü. AFAD'la toplantı oldu, çalışmalarımız devam ediyor. Şiddetli başlayıp hafif devam etti. Korkanlar var, sosyal tesisleri açık bırakacağız. Eve girmek istemezler gelebilir. Tabandan 2 kez vurdu. İnsanların akşamı geçirmeleri için sosyal tesislerimizi sabaha kadar açık bırakıyoruz. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı."

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