0553 313 94 23

Belediye başkanı, deprem sonrası vatandaşlara çağrı yaptı

Çanakkale Ayvacık açıklarında 5.5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, açıklamalarda bulundu

20 Şubat 2019 Çarşamba 22:51
Belediye başkanı, deprem sonrası vatandaşlara çağrı yaptı

Çanakkale'de 5,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Birçok ilde hissedilen depremle ilgili açıklamalarda bulunan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan,"Aşağı yukarı 45 saniye sürdü. AFAD'la toplantı oldu, çalışmalarımız devam ediyor. Sosyal tesisleri açık bırakacağız. Eve girmek istemezler gelebilir. İnsanların akşamı geçirmeleri için sosyal tesislerimizi sabaha kadar açık bırakıyoruz." dedi.

"Eve girmek istemezler gelebilir"

Ülgür Gökhan şu açıklamayı yaptı:

"Çok kısa sürdü. Her hangi bir zaiyat oluşturmadı. Aşağı yukarı 45 saniye sürdü. AFAD'la toplantı oldu, çalışmalarımız devam ediyor. Şiddetli başlayıp hafif devam etti. Korkanlar var, sosyal tesisleri açık bırakacağız. Eve girmek istemezler gelebilir. Tabandan 2 kez vurdu. İnsanların akşamı geçirmeleri için sosyal tesislerimizi sabaha kadar açık bırakıyoruz. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı."

 

 

Çanakkale'de 5.3'lük deprem! İstanbul'u da salladı

Depremle ilgili AFAD’dan rahatlatan açıklama

Çanakkale'deki depremin ardından Kızılay'dan ilk açıklama

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 22:51
  1. İstanbul
  2. Çanakkale
  3. Kızılay
  4. Ülgür Gökhan
  5. Kandil
  6. Ayvacık
  7. Kandilli
  8. Çanakkale Belediyesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya görüntüleri ilk kez paylaştı!
    1. Rusya görüntüleri ilk kez paylaştı!
    2. "Türkiye ile İran zor günlerde daima..
    3. GÜNCELLEME - Kaynağı belirsiz kokudan..
    4. Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
    5. İsmail Erdem Ataşehir’e çağ atlatacak..
    6. Çanakkale Valiliğinden deprem..
    7. İltihaplı sivilce problemi neden olur?
    8. Cezayir'de cumhurbaşkanı adayından..
    9. Avrupa Parlamentosu Türkiye ile..
    10. Beşiktaş’ta derbi hazırlıkları sürüyor
    11. Yıldırım, KYK yurdundaki öğrencilerle..
    12. AFAD Başkanı Güllüoğlu: “Bütün..
    13. Bakan Akar ve Orgeneral Güler Hakkari'de
    14. Malatya’da eski Halk Eğitim..
    15. Çanakkale'deki deprem paniğe neden..
    16. Yoğun sis nedeniyle uçaklar..
    17. Alkollü sürücü uygulama yapan polise..
    18. Tekirdağ’da esrarengiz koku alarmı: 11..
    19. VakıfBank, çeyrek finalde
    20. Kandilli Rasathanesinden deprem..
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı