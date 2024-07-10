  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'yi Allah gerçekten korumuş! F-35'in nasıl yok edilebileceğine dair gizli belge sızdırıldı

Ah bu Şaban Sevinç’in yalanları! Kerimoğlu yalanladı, Kılıçdaroğlu açıklama yaptı CHP karıştı

Nagehan Alçı'nın gayrimeşru ilişki yaşadığı kişi istihbaratçı çıktı! Yunanistan tam anlamıyla karıştı

Çalışan annelerin 'doğum izni' uzuyor!

Perinçek Nato’ yu böyle deşifre etti! Namlular Türkiye'ye dönüyor… Fetö’ye karşıysak neden NATO taraftarıyız?

BİM Türkiye'ye ilan etti: Yeni bir şirket kurduk

Hindistan Türkiye'nin dev şirketini satın aldı! Türkler artık Hintlilerin kapısını çalmak zorunda kalacak

Halk TV’de bir rezillik daha! Eylem diye yanıp sönen ampül arayanların düştüğü duruma bak

Türkiye-Suriye yakınlaşması FETÖ’den sonra PKK’yı da kızdırdı ABD, NATO ve AB’den acil yardım çağrısı! Yalvarıyoruz! Türkiye’ye müdahale edin

Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Türkiye'ye kurulacak komployu açıkladı! Büyük olaylar yaşanacak
Yerel Belediye başkanı değil, tefeci! İmamoğlu paradan para kazanmaya başladı!
Yerel

Belediye başkanı değil, tefeci! İmamoğlu paradan para kazanmaya başladı!

Yeniakit Publisher
2024-07-10 12:05:00 -
Belediye başkanı değil, tefeci! İmamoğlu paradan para kazanmaya başladı!

İmamoğlu başarısızlığının faturası olan borçları İstanbullulara yıkmak için ne yapacağını şaşırdı. Artık istanbullular İstanbulkart'a yükledikleri bakiye için İBB'ye ek ödeme yapacak.

İmamoğlu başarısızlığının faturası olan borçları İstanbullulara yıkmak için ne yapacağını şaşırdı. Artık istanbullular İstanbulkart'a yükledikleri bakiye için İBB'ye ek ödeme yapacak.

İmamoğlu komisyonculuğa soyundu. İstanbulkart uygulamasında daha önce ücretsiz olan bakiye yükleme işlemlerine artık işlem ücreti getirildi.

Sosyal medya kullanıcıları 'Ekrem'in göz dikmediği bir kulak arkamız kaldı' dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

az yapıyor... böyle hizmetsizliğe, böyle açmama komedilerine... abi çok iyi yaptın devam diyen bir kitleye az bile... adalılar azmanbüs istemiyormuş... ulan yıllardır reise küfür ettiniz... inadına chp dediniz.. ada bu boru değil, rakısız olmaz dediniz.... hayvansever chp atları öldürdü, müstehakkınızı da verdi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23