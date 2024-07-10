Belediye başkanı değil, tefeci! İmamoğlu paradan para kazanmaya başladı!
İmamoğlu başarısızlığının faturası olan borçları İstanbullulara yıkmak için ne yapacağını şaşırdı. Artık istanbullular İstanbulkart'a yükledikleri bakiye için İBB'ye ek ödeme yapacak.
İmamoğlu başarısızlığının faturası olan borçları İstanbullulara yıkmak için ne yapacağını şaşırdı. Artık istanbullular İstanbulkart'a yükledikleri bakiye için İBB'ye ek ödeme yapacak.
İmamoğlu komisyonculuğa soyundu. İstanbulkart uygulamasında daha önce ücretsiz olan bakiye yükleme işlemlerine artık işlem ücreti getirildi.
Sosyal medya kullanıcıları 'Ekrem'in göz dikmediği bir kulak arkamız kaldı' dedi.