Belediye başkanı Davutoğlu’nun fotoğrafını Erdoğan’ın yanına astı! 'Fotoğrafını indirmem ahlaki olmaz'

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

Konya’nın Taşkent Belediye Başkanı Osman Arı makam odasında bulunan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun fotoğrafıyla ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi. Arı, Ahmet Davutoğlu’nun da Taşkentli olduğunu ve o fotoğrafın indirilmesinin ahlaki olmayacağını söyledi. Başkan Arı, “Bu memleketin çocuğu olan Davutoğlu bizim değerimizdir. Ben Recep Tayyip Erdoğan’ı ve AK Partimizi seviyorum. Beyefendi bana kızmasın lütfen ama Davutoğlu bu toprağın çocuğudur ve değeridir, Davutoğlu’nun fotoğrafını indirmem ahlaki olmaz. ” dedi. Arı, fotoğrafın 5 yıl önce Ahmet Davutoğlu ile çektirildiğine dikkat çekti.