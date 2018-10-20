Belediye Başkanı Daşhan CHP'den AK Parti'ye geçti

AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, partisinin Kütahya Gençlik Kolları Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Rasim Daşhan'a parti rozetini taktı.

Çetinbaş, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin sadece bir siyaset anlayışı olmadığını, ortaya koyduğu vizyonla kuruluşundan başlayarak erdemliler hareketi olduğunu söyledi.

Daşhan'ın doğru bir karar verdiğini belirten Çetinbaş, "AK Parti bir erdemliler hareketidir. Bunu görüp Cumhuriyet Halk Partisinden istifa edip bundan sonraki siyasi hayatına AK Parti'de devam etmeye karar veren, yaptığımız görüşmeler sonucunda birlikte bu kararı aldığımız Şaphane Belediye Başkanımız Rasim Daşhan'ı görmekten mutlu oldum." değerlendirmesinde bulundu.

Daşhan da AK Parti'ye geçerek özüne döndüğünü ifade ederek, kararının kendisi ve ilçesi için hayırlı olmasını diledi.

Çetinbaş, Daşhan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu bir tablo hediye etti.