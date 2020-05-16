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Belediye Başkanı Arı, AK Parti İl Başkanı Yanar ile çalışma alanlarını inceledi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, beraberinde AK Parti İl Başkanı M.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 10:53:25 -
Belediye Başkanı Arı, AK Parti İl Başkanı Yanar ile çalışma alanlarını inceledi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, beraberinde AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar ile birlikte Kasaplar Çarşısı’nda gece yarısına kadar süren sıcak asfalt çalışmalarını denetledi. Arı ve Yanar daha sonra aydınlatma ve gezi güzergahı çalışmaları süren Nevşehir Kalesi ve kale etrafındaki yamaç yerleşim merkezini gezdi.


Belediye Başkanı Rasim Arı, Ramazan ayında da yoğun mesaisini sürdürüyor. İftar öncesinde belediyedeki programlarının ardından mahalle ziyaretleri gerçekleştiren Arı, iftar sonrasında ise çalışma alanlarında denetlemelerde bulunuyor. Arı, dün akşamda katıldığı canlı yayın programının ardından beraberinde AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar ile birlikte Kasaplar Çarşısı’nda gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmalarını denetledi.


Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda altyapı çalışmaları tamamlanan çarşıda başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinden çalışmalara ilişkin bilgiler alan Arı, “ Tüm enerjimizle şehrimizin her noktasına dokunmaya çalışıyoruz. Kasaplar Çarşımızda 30-40 yıldır böylesine kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmemişti. Bu bölgenin içme suyu ve kanalizasyon gibi tüm altyapısını yenileyerek sağanak yağışlarda esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yağmur suyu hatlarını çektik. Yaya kaldırımlarını da yenilediğimiz çarşımızın sıcak asfalt ile birlikte çehresini değiştirdik. Hem bu bölgedeki esnaflarımıza hem de şehrimize hayırlı olsun” dedi.


Arı ve Yanar, sahur vaktine kadar çalışmaların sürdüğü Kasaplar Çarşısı’nın ardından birlikte Nevşehir Kalesi’ne geçti. Kale etrafındaki yamaç yerleşim merkezinde gerçekleştirilen aydınlatma ve gezi güzergâhı aydınlatmasını inceleyen her iki başkan, turizme açılarak şehir ekonomisine ve bölge turizmine ciddi katkılar sağlaması planlanan bölge ile ilgili istişarelerde bulundu.

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