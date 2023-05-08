  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Belediye başkanı Akit TV’de her şeyi açıkladı! Ekrem İmamoğlu’nun maskesi düşürüldü
Siyaset

Belediye başkanı Akit TV’de her şeyi açıkladı! Ekrem İmamoğlu’nun maskesi düşürüldü

Yeniakit Publisher
2023-05-08 14:12:00 -

Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Akit TV canlı yayınına katılarak İmamoğlu'nun yaptığı provokasyona dair bilinmeyenleri aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Erzurum'daki konuşması sırasında, atılan taş ve pet şişelerle, birkaçı da konuşma sonrası göstericiler tarafından darp edilerek yaralanan 17 kişi, hastanelere kaldırıldı. Dünkü olaylarda yaralanan 17 kişi taburcu edildi.

Konuya dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı. Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da yürüttüğü provokatörlüğü tek tek belgelerle açıklayarak, "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük yalancısıdır" dedi.

Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Akit TV canlı yayınına katılarak yaşananları anlattı. Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili programına telefonla katılan Sekmen, Erzurum'daki provokasyona dair bilinmeyenleri aktardı.

Bakan Soylu'dan, İmamoğlu'na sert tepki: Bu provokasyonu adım adım açıklayacağım
Bakan Soylu'dan, İmamoğlu'na sert tepki: Bu provokasyonu adım adım açıklayacağım

Gündem

Bakan Soylu'dan, İmamoğlu'na sert tepki: Bu provokasyonu adım adım açıklayacağım
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Soylu: Türk siyasi hayatında benzeri yok
Bakan Soylu: Türk siyasi hayatında benzeri yok

Siyaset

Bakan Soylu: Türk siyasi hayatında benzeri yok

Bakan Soylu'dan, İmamoğlu'na: Türkiye'nin en büyük yalancısı
Bakan Soylu'dan, İmamoğlu'na: Türkiye'nin en büyük yalancısı

Gündem

Bakan Soylu'dan, İmamoğlu'na: Türkiye'nin en büyük yalancısı

İmamoğlu'ndan çirkin üslup! Yine kendine yakışanı yaptı
İmamoğlu'ndan çirkin üslup! Yine kendine yakışanı yaptı

Siyaset

İmamoğlu'ndan çirkin üslup! Yine kendine yakışanı yaptı

Destici'den İmamoğlu'na sert çıkış: 'PKK'lılar ile miting yaparsan elbette ki halkımız buna müsaade etmez'
Destici'den İmamoğlu'na sert çıkış: 'PKK'lılar ile miting yaparsan elbette ki halkımız buna müsaade etmez'

Siyaset

Destici'den İmamoğlu'na sert çıkış: 'PKK'lılar ile miting yaparsan elbette ki halkımız buna müsaade etmez'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Külçe külçe, çılgınlar gibi altın toplamaya başladılar! Herkes şaşkın: Altın için rüzgar tersine döndü, yangın yakında
Ekonomi

Külçe külçe, çılgınlar gibi altın toplamaya başladılar! Herkes şaşkın: Altın için rüzgar tersine döndü, yangın yakında

Altın fiyatlarında rüzgar tersine dönüyor! Rakamı duyan kuyumcuya koştu. Uzmanların yaptığı açıklamaya göre altın fiyatlarında artık rüzgar ..
Alman şirketten şaşırtan Türkiye çağrısı: Orada halen boşluk var
Ekonomi

Alman şirketten şaşırtan Türkiye çağrısı: Orada halen boşluk var

Almanya’nın dev turizm şirketlerinden TUI, bundan sonra 50 Euro'nun altında bilet satılmayacağını duyurdu. Şirket aynı zamanda tatil için Tü..
Rusya duyurdu: Rusya'dan Türkiye'ye bilet fiyatları ucuzladı, 20 oranında düştü! Türkiye'ye turist yağacak!
Ekonomi

Rusya duyurdu: Rusya'dan Türkiye'ye bilet fiyatları ucuzladı, 20 oranında düştü! Türkiye'ye turist yağacak!

Rusya’dan Türkiye’ye yapılan uçuşlarda ortalama bilet fiyatları yüzde 20 oranında düştü. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken g..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23