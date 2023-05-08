Belediye başkanı Akit TV’de her şeyi açıkladı! Ekrem İmamoğlu’nun maskesi düşürüldü
Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Akit TV canlı yayınına katılarak İmamoğlu'nun yaptığı provokasyona dair bilinmeyenleri aktardı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Erzurum'daki konuşması sırasında, atılan taş ve pet şişelerle, birkaçı da konuşma sonrası göstericiler tarafından darp edilerek yaralanan 17 kişi, hastanelere kaldırıldı. Dünkü olaylarda yaralanan 17 kişi taburcu edildi.
Konuya dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı. Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da yürüttüğü provokatörlüğü tek tek belgelerle açıklayarak, "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük yalancısıdır" dedi.
Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Akit TV canlı yayınına katılarak yaşananları anlattı. Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili programına telefonla katılan Sekmen, Erzurum'daki provokasyona dair bilinmeyenleri aktardı.
Gündem
Bakan Soylu'dan, İmamoğlu'na sert tepki: Bu provokasyonu adım adım açıklayacağım
ÖNE ÇIKAN VİDEO