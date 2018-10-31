Belediye Başkan adayı olacak mı? Bakan Soylu kararını verdi!

AK Parti, 2019 yerel seçimlerinde Ankara için en ideal adayını arıyor. AK Parti'nin Ankara adayı olabileceği iddia edilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yakınlarına "Ne belediye ne başkan adaylığı? Boş ver onu, işimize bakalım." dediği iddia edildi.

"Ankara için 4 güçlü aday..."

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Siyaset sandık boyu ölçüyor" başlığıyla yayımlanan yazısında "Ankara adayı konusunda AK Parti'de de karara henüz varılmamakla birlikte en güçlü görünen 4 aday var." ifadesini kullandı. Mevcut Başkan Mustafa Tuna ile devam etmek veya Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İçişleri BakanıSüleyman Soylu ve eski Bakan Emrullah İşler'den birini göstermek" diyen Sarıkaya, şöyle devam etti:

"Seçmen yüzde 60 parti, yüzde 30 aday bazlı oy veriyor"

Özhaseki, dün kulisteki sohbetimizde "Seçmenin yüzde 60 parti, yüzde 30 aday bazlı oy verdiğini" söyledi. AK Parti'nin konuyla ilgili etkin bir başka ismi de aynı yaklaşımı gösterdi, "Ankara seçmeninin %30'u yerli isim istiyor; ama partinin önerdiğine de sonunda oy veriyor" dedi.

"Bakan soylu sıcak bakmıyor"

Bakan Soylu'nun Belediye Başkan adaylığı konusuna sıcak bakmadığı, soran yakınlarına da, "Ne belediye ne başkan adaylığı? Boş ver onu, işimize bakalım" dediğine dikkat çekiliyor.

Ali Babacan'ın da siyaset düşünmediğine vurgu yapılıyor. Tuna yapılmayacak ise geriye Özhaseki ve İşler kalıyor.