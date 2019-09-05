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Belediye atölyesinden gençlik merkezine

Kent merkezinde kalarak görüntü ve gürültü kirliliğine neden olan aynı zamanda depo olarak kullanıldığı için Aliağa Belediyesi müdürlüklerinin iş yükünü kaldıramayan eski belediye atölyesinin yerine inşa edilen Aliağa Gençlik Merkezi, kısa sürede sanatın, spor ve gençliğin merkezi olduğu gibi modern mimarisiyle de kent estetiğine katkı sağladı.

05 Eylül 2019 Perşembe 12:47
Belediye atölyesinden gençlik merkezine

Kent merkezinde kalarak görüntü ve gürültü kirliliğine neden olan aynı zamanda depo olarak kullanıldığı için Aliağa Belediyesi müdürlüklerinin iş yükünü kaldıramayan eski belediye atölyesinin yerine inşa edilen Aliağa Gençlik Merkezi, kısa sürede sanatın, spor ve gençliğin merkezi olduğu gibi modern mimarisiyle de kent estetiğine katkı sağladı.



Aliağa Belediyesinin eski belediye atölyesinin bulunduğu bölgeye projelendirdiği Aliağa Gençlik Merkezi, görsel estetiğinin yanı sıra 7’den 77’ye tüm Aliağalıların da ortak yaşam merkezi haline geldi. Eski belediye atölyesi ise Güzelhisar Mahallesinde kent trafiğini rahatsız etmeyecek daha büyük ve daha kullanışlı bir alana taşındı. Aliağa kapalı pazar yerinin karşısında 6 bin 467 metrekare alan üzerine projelendirilen, 10 bin 522 metre kare kapalı alana sahip Aliağa Gençlik Merkezi, yaklaşık bir yıl önce başlatılan çalışmaların ardından tamamlanarak Aliağalıların hizmetine sunuldu. Yüzde 100 engelli erişimine uygun mimarisiyle de dikkat çeken Aliağa Gençlik Merkezinin, ‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’ etkinlikleri kapsamında ücretsiz olarak gerçekleştirilen ilk sinema gösterimleri ile açılışı yapıldı.



Aliağa Gençlik Merkezi


Özellikle Aliağalı gençlerin buluşma adresi haline gelen Aliağa Gençlik Merkezi, birçok sanat ve spor branşındaki kurslara ev sahipliği yapıyor. Yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda başlayan yüzme kurslarına çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Fiziksel engeli bulunan bireyler için de havuz lifti temin edilerek engelli kullanımında kolaylık sağlandı. Aliağa Belediyesi spor okulları bünyesinde yer alan güreş ve karate kursları bin 300 metrekarelik kapalı spor alanında yapılıyor. 58 araçlık kapalı otoparka sahip Aliağa Gençlik Merkezinde üç adet 77 kişilik sinema salonu bulunuyor. Her hafta vizyon filmler sinemaseverler ile buluşturuluyor. Sporseverler için ise, uzman eğitmen kadrosunun görev aldığı Aliağa’nın en büyük, en modern ve en donanımlı fitness salonu, haftanın altı günü hizmet veriyor.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:47
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