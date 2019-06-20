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Belediye alımları son dakika ne zaman? Hangi belediye personel alımı yapıyor?

İŞKUR iş ilanları merak ediliyordu. Özellikle de denize kıyısı olan belediyeler yaz ayının gelmesiyle birlikte plajlarda görevlendirilmek üzere personel alımı yapıyor. Belediyelerde çalışmak isteyen vatandaşlar belediye alımlarını araştırıyor. Peki hangi belediye alım yapıyor? Mersin Büyükşehir Belediyesi personel alımı mı yapıyor? Belediye alım başvuru şartları neler, başvurular ne zaman yapılacak?

20 Haziran 2019 Perşembe 08:48
Belediye alımları son dakika ne zaman? Hangi belediye personel alımı yapıyor?

İŞKUR belediye alımları. Özellikle de denize kıyısı olan belediyeler yaz ayının gelmesiyle birlikte plajlarda görevlendirilmek üzere personel alımı yapıyor. Belediyelerde çalışmak isteyen vatandaşlar belediye alımlarını araştırıyor. Peki hangi belediye alım yapıyor? Mersin Büyükşehir Belediyesi personel alımı mı yapıyor? Belediye alım başvuru şartları neler, başvurular ne zaman yapılacak?

İŞKUR belediye alımları 2019. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 80 personel alınacağını duyurdu. İŞKUR’un kurum dışı kamu işçi alımı kategorisinde yayınlandığı alım ilanına göre alınacak personellerin mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk plajlarında görevlendirileceğini ve istihdamın geçici – mevsimsel olduğu bildirildi. Genel başvuru şartlarına yer vermeyen ilanda, sadece adayların 18 yaşından gün almış olmaları gerektiği ve deneyim şartı istenmediği bilgisi verilmiştir. Başvurular 27 Mayıs’ta başlamış olup 30 Haziran 2019 tarihine kadar devam etmektedir. Başvurular belirtilen e-maile gönderilecek başvuru formuna göre değerlendirilecektir.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 08:48
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