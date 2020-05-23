  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BOREL’e yurt dışından yoğun talep! Borlu dezenfektan BOREL Avrupa yolcusu

Mehmet Vargün kimdir nerelidir? Mehmet Vargün neden görevden alındı?

Muhittin Şimşek kimdir nerelidir? Muhittin Şimşek hayatı biyografisi

Ethem Çakır kimdir nerelidir? Ethem Çakır hangi göreve atandı?

Mehmet Baykan kimdir nerelidir? Mehmet Baykan hayatı biyografisi
için kalan
Aktüel

Belediye 180 esnafın alacağını ödedi

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, belediyeden alacağı olan 180 esnafın, yaklaşık 2 milyon TL’lik alacaklarının ödendiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 15:52:01 -
Belediye 180 esnafın alacağını ödedi

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, belediyeden alacağı olan 180 esnafın, yaklaşık 2 milyon TL’lik alacaklarının ödendiğini bildirdi.


Geçmişten bugüne gelen hesaplarının kapatıldığını ifade eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Ramazan Bayramı öncesi Kütahya Belediyesi’nin ilimiz esnaflarından yaptığı alış verişler karşılığında bugüne kadar ödenememiş olan küçük miktarları, ’vergi borcu yoktur’ belgesini belediyemize gönderen tüm esnaflarımız olmak üzere 18-22 Mayıs tarihleri arasında yaklaşık 180 esnafımıza 2 milyon TL civarında ödeme yapılarak bunların geçmişten bu güne gelen hesapları kapatıldı" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı