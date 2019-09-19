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Belçika'ya ait F-16 savaş uçağı Fransa'ya düştü

Belçika'ya ait F-16 savaş uçağı Fransız kasabasına düştü

19 Eylül 2019 Perşembe 13:33
Belçika'ya ait F-16 savaş uçağı Fransa'ya düştü

Fransız yetkililer, Belçika Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağının, Fransa'nın batısındaki Brittany bölgesinde yer alan Pluvigner kasabasına düştüğünü açıkladı.

Pilotlardan birinin kurtulduğu diğerinin ise elektrik tellerine takıldığı aktarıldı.

Kasabaya düşen uçağın etrafının güvenlik güçleri tarafından sarıldığı belirtilirken, şu ana kadar sivil ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 13:33
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  3. F-16
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