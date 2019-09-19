Belçika'ya ait F-16 savaş uçağı Fransa'ya düştü Belçika'ya ait F-16 savaş uçağı Fransız kasabasına düştü

Fransız yetkililer, Belçika Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağının, Fransa'nın batısındaki Brittany bölgesinde yer alan Pluvigner kasabasına düştüğünü açıkladı. Pilotlardan birinin kurtulduğu diğerinin ise elektrik tellerine takıldığı aktarıldı. Kasabaya düşen uçağın etrafının güvenlik güçleri tarafından sarıldığı belirtilirken, şu ana kadar sivil ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

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