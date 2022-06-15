Belçika'nın seküler yobazları sokaklara dökülür mü? Brüksel belediyesi halka açık alanlarda alkol tüketimini yasakladı

Belçika’da halka açık alanlarda alkol tüketimini yasaklayan belediyelerin sayısı artamaya devam ediyor.

Belçika medyasında yer alan habere göre, Başkent Brüksel'in Evere Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Başkan Ridouane Chahid tarafından kabul edilen yeni önlem genelgesi gereği, 15 Haziran Çarşamba günü itibariyle belediye sınırları içerisinde halka açık alanlarda alkollü içecek tüketimi yasaklanırken yayınlanan genelgeye göre ayrıca 20:00 ile 07:00 saatleri arasında yüzde 1,2'den fazla alkol içeren içeceklerin satışının da yasaklandığı belirtildi.

Halka açık alanlarda alkol tüketiminin bölgede yaşayan halkı rahatsız ettiği ve belediye meclisinde düzenlenen vatandaş toplantısında konu ile ilgili yoğun şikayetlerin gelmesi üzerine bu önlemin alındığı ifade edildi.

Ülkede daha öncede Brüksel'in Koekelberg belediyesi tarafından halka açık alanlarda alkol tüketiminin yasaklanması kararlaştırılmıştı.

Brüksel kent merkezindeki kamusal alan ‘alkolsüz bölge’ ilan edilmişti

Öte yandan ülkede, 1 Şubat 2020'de yürürlüğe giren yasa gereği de Brüksel'in merkezindeki kamusal alanda alkollü içki kullanımı yasaklanmış, 5 Ekim 2021’de 'alkolsüz bölge' alanı daha da genişletilmişti.

Brüksel belediye meclisi tarafından yürürlüğe konulan yasa ile, kent merkezinde alkole bağlı asayiş sorunlarının azaltılmasının amaçlandığı belirtilmişti.