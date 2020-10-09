Belçika'nın en büyük telekom operatörleri Huawei ekipmanlarını bırakıyor

Belçika'nın en büyük iki telekom operatörü Orange ve Proximus, elinde bulundurduğu tüm Huawei yapımı alt yapı ekipmanlarını Nokia ekipmanları ile değiştirme kararı aldı.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Ancak alınan karar Belçika medyasına sızdı ve şirketlere yakın kaynaklarca onaylandı.

İsmi açıklanmamış olan kaynaklar operatörlerin Huawei konusunda siyasi baskı gördüklerini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, Çinli teknoloji markası Huawei'nin telekom ekipmanları aracılığı ile casusluk yaptığını öne sürüyor.

İki telekom operatörü Orange ve Proximus'un kararı uygulamaya geçerse verilen bu karar Avrupa'da ticari firmalarca somut olarak atılmış ilk adım olacak.