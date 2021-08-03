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Dünya Belçika'dan Türkiye, İtalya ve Yunanistan açıklaması
Dünya

Belçika'dan Türkiye, İtalya ve Yunanistan açıklaması

Belçika yaptığı açıklamada "Orman yangınlarından etkilenen Türkiye, İtalya ve Yunanistan ile dayanışma içindeyiz" ifadelerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 20:16:00 -
Belçika'dan Türkiye, İtalya ve Yunanistan açıklaması

Belçika Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Belçika, halihazırda orman yangınlarından etkilenen Türkiye, İtalya ve Yunanistan ile dayanışma içindedir" denildi.

Açıklamada, "Düşüncelerimiz bu yangınların kurbanı olan tüm insanlarla ve ölümcül yangınlarla mücadele etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapan cesur ilk müdahale ekipleriyle birlikte" ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun orman yangınlarını gösteren acil durum uydu haritasına göre, başta İtalya ve Yunanistan olmak üzere AB ülkeleri de irili ufaklı pek çok yangınla mücadele ediyor.

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