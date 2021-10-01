Belçika'dan koronavirüs tedbirleri kararı

Belçika Federal Hükümetinin salgın tedbirleriyle ilgili iki hafta önce aldığı kararlar yürürlüğe girdi.

Kararlar gereği bundan böyle Flaman ve Valon bölgelerinde maske takma zorunluğu 12 yaşından büyükler için sadece toplu taşıma araçlarında, tren istasyonları ve havalimanlarında, sağlık kuruluşlarında, yakın temasın olduğu kuaför salonu gibi işletmelerde ve 500'den fazla kişinin katıldığı kapalı alanlardaki toplantı, konser, spor müsabakası gibi etkinliklerde uygulanacak.

Mağazalar, restoranlar ve diğer kapalı alanlarda maske takmak, çalışanlar ve müşterilere zorunlu olmayacak. Sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı yerlerde maske takılması istenecek.

Kapalı alanda en fazla 500, açık alanda 750 kişinin katıldığı etkinliklerde maske veya sosyal mesafe zorunluluğu aranmayacak. Daha kalabalık etkinlikler için "Güvenli Kovid Belgesi" gösterilmesi talep edilecek.

Aşılama oranının Flaman ve Valon bölgesine göre düşük kaldığı başkent Brüksel bölgesinde ise kapalı yerlerde maske mecburiyeti sürecek. Kapalı mekanlarda hava kalitesinin sürekli ölçülmesi gerekecek.

Salgının başından bu yana kapalı kalan, ülke genelindeki gece kulübü ve disko gibi işletmeler de bu geceden itibaren açılabilecek. Bu tür işletmelere girmek isteyenlerden tam aşılı olduğunu, hastalığı yakın zamanda atlattığını veya son 48 saatte yapılmış negatif sonuçlu testi bulunduğunu kanıtlayan "Güvenli Kovid Belgesi" göstermeleri istenecek.

Bu tür önlemler, salgın durumuna bağlı olarak yerel yönetimler tarafından değiştirilebilecek.

Ayrıca Belçika'ya giriş yapanlardan talep edilen form, 1 Ekim'den itibaren sadece dijital olarak doldurulabilecek. AB üyesi olmayan veya Schengen bölgesinde bulunmayan ülkelerden gelen 18 yaşından küçükler, refakatçilerinin aşı sertifikası bulunması halinde, aşısız olsalar bile Belçika'ya girebilecek.