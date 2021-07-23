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Belçika'daki sellerde ölü sayısı 37'ye yükseldi
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Dünya Belçika'daki sellerde ölü sayısı 37'ye yükseldi
Dünya

Belçika'daki sellerde ölü sayısı 37'ye yükseldi

Belçika'da, geçen hafta meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye çıktığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 06:56:00 -
Belçika'daki sellerde ölü sayısı 37'ye yükseldi

Ulusal Kriz Merkezi, daha önce ulaşılamayan 5 kişinin daha öldüğünün tespit edildiğini, böylece şu ana kadar 37 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Özellikle ülkenin doğusunu etkileyen sellerde, önceki günlerde 473 kişiye ulaşılamadığını belirten yetkililer, şu anda bu sayının 6 olduğunu duyurdu.

Kayıp 6 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü, çalışmalara, polislerin yanı sıra dalgıçların da katıldığını ve sel bölgesindeki nehirlerle göllerde aramaların yoğunlaştığı kaydedildi.

Belçika'da geçen hafta aşırı yağışın yol açtığı seller, özellikle Liege, Vervier, Spa, Namur gibi kentlerde ve yakınlarındaki kasabalarda etkili olmuştu.

Bölgede binlerce bina ve köprü yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Polis, yağmalama ve hırsızlık olaylarına karşı bölgedeki ekiplerin sayısının artırıldığını duyurdu.

Elektrik ve suyun kesildiği çok sayı köy ve kasabada da tamirat çalışmaları sürüyor. Bazı yerlerde altyapının tamamen normale dönmesinin haftalar, hatta aylar alabileceği belirtiliyor.

Bu hafta sonu beklenen aşırı yağışların ardından bölgede nehirlerin bir kez daha taşmasını engellemek için, akarsu kenarlarında güçlendirme ve yükseltme çalışmaları yapılıyor.

 

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