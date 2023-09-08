Belçika'da Türk vatandaşına yaya geçidinde araba çarptı
Seküler tiplerin "medeniyet timsali" diye pohpohladığı Belçika'da yaya geçidinde bir Türk'e araba çarptı. Kaza anı saniye saniye kaydedildi.
Belçika’nın Gent şehrinde yaşayan Elazığlı Ahmet Erdoğan, karşıya geçerken sıra araba çarptı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, bir aracın geçişi sırasında yaya geçidinde bekleyen Erdoğan, siyah aracın ilerlemesiyle yolun karşı tarafına geçmek istiyor.
Yolu kontrol eden Erdoğan’a, yaya geçidinden ilerlediği sırada karşı istikametten gelen bir başka araç çarpıyor. Dün yaşanan olayda aracın çarpmasıyla savrulan Erdoğan, hastaneye kaldırılarak kontrol amaçlı gözlem altına alındı. Taburcu edilen Erdoğan’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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