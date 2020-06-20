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Aktüel

Belçika'da son 24 saatte 74 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-20 12:25:53 -
Belçika'da son 24 saatte 74 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 74 artarak 60 bin 550'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 artarak 9 bin 696'ya yükseldi.

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 20 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, 42 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 2 azalarak 50'ye düştüğü belirtildi.

Kovid-19 vaka sayısının son saatte 74 artarak 60 bin 550'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 696'ya yükseldi. Bu kişilerin yüzde 49'u hastanelerde, yüzde 50'si huzurevlerinde yaşamını yitirdi.

- Hemşireler ve hasta bakıcıları

Sciensano, yayımladığı son veride Kovid-19'un Belçika'da etkisini hissettirmeye başladığı mart ortasından bu yana, yaklaşık 600 hemşire ya da hasta bakıcının hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Bunun, hastaneye kaldırılan Kovid-19 hastalarının yaklaşık yüzde 7'sine tekabül ettiği aktarıldı.


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