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Dünya Belçika'da silahlı saldırı! 'Filistinli çocuğun intikamı için yapmış'
Dünya

Belçika'da silahlı saldırı! 'Filistinli çocuğun intikamı için yapmış'

Yeniakit Publisher
2023-10-16 23:55:00 -

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının detayları ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren ve terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen saldırganın, ABD'de 26 bıçak darbesiyle öldürülen 6 yaşındaki Filistinli çocuğun intikamını almak için saldırıyı tertip ettiği iddia edildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir saldırganın açtığı ateş sonucu 2 kişinin ölmesine ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Saldırganın, silahlı eylemi, ABD'de öldürülen Filistinli çocuğun intikamını almak için düzenlediği öne sürüldü.

Filistinli çocuğun intikamını almak için yapmış

Belçika basınında yer alan habere göre, saldırganın, ABD'de 26 bıçak darbesiyle katledilen 6 yaşındaki Filistinli çocuğun intikamını almak için silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edildi.

Saldırı sonrası video paylaşmış

Brüksel'de iki kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının failinin, kan donduran eylem sonrası sosyal medyadan video paylaşması ise dikkat çekti.

Ne olmuştu?

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, yerel saatle 19.15 civarında turuncu montlu bir kişi, motosikletiyle geldiği Sainctelette Meydanı, d'Ypres ve Ninieme de ligne bulvarları yakınında bir cadde üzerinde rastgele ateş açtı. Görüntülerde, zanlının birkaç el ateş açtıktan sonra motosikletinden inerek bir binaya girdiği ve gözden kaybolduğu görüldü.

2 İsveç vatandaşı öldü

Saldırı sonucu ölen 2 kişinin EURO 2024 Elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç milli takımlarının karşılaştığı müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşları olduğu öğrenildi. Kral Baudouin Stadyumu'na 5 kilometre mesafede gerçekleştirilen saldırıda, kaç kişinin yaralandığına ilişkin bilgiye ise henüz ulaşılamadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD'deki kan donduran cinayet

ABD'nin Chicago kentinin güneybatısındaki Plainfield yerleşkesinde, ev sahibi 71 yaşındaki Joseph M. Czuba, 32 yaşındaki Filistinli anne Hanaan Shahin ile 6 yaşındaki oğlu Wadea Al-Fayoume'ye evinin kapısını çalarak bıçakla saldırmıştı. Will County Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, çocuğu 26 defa bıçaklayan Czuba'nın motivasyonunun "çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ve İsrail- Filistin çatışması" olduğu iddia edilmişti. 6 yaşındaki Wadea, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, annesinin durumunun ise ağır olduğu açıklanmıştı.

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