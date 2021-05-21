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Belçika'da şampiyon Club Brugge oldu
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Spor Belçika'da şampiyon Club Brugge oldu
Spor

Belçika'da şampiyon Club Brugge oldu

Belçika Ligi'nde Club Brugge, Şampiyonluk Grubu'nun bitimine 1 maç kala şampiyon oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 03:33:00 -
Belçika'da şampiyon Club Brugge oldu

Belçika Ligi'nde şampiyon Club Brugge oldu. 34 haftalık normal sezonu lider tamamlayan Club Brugge, şampiyonluk grubundaki 5. maçında Anderlecht ile 3-3 berabere kaldı ve sezonun tamamlanmasına 1 maç kala şampiyonluğunu ilan etti.

Tarihinin 17. şampiyonluğunu yaşayan Club Brugge'ün futbolcuları karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı.

Öte yandan sezonu Club Brugge'de kiralık geçiren Fenerbahçeli Nabil Dirar, Belçika Ligi ve Avrupa Ligi'nde 2'şer maç oynadı ve gol veya asist üretemedi.

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