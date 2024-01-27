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Spor Belçika'da maç için bekleyiş sürerken tarihi karar: Maç tekrar edilecek diyerek uyardı! O tarihte, süre verildi
Spor

Belçika'da maç için bekleyiş sürerken tarihi karar: Maç tekrar edilecek diyerek uyardı! O tarihte, süre verildi

Yeniakit Publisher
2024-01-27 12:20:00 - 2024-01-27 12:38:23
Belçika'da maç için bekleyiş sürerken tarihi karar: Maç tekrar edilecek diyerek uyardı! O tarihte, süre verildi

Transfer dönemini geride bırakan futbolda flaş gelişme yaşanıyor. Belçika Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 23 Aralık'ta oynanan Anderlecht - Genk maçının yapılan hata sebebiyle tekrarlanmasına karar verdi. İşte o detaylar

Belçika Jupiler Lig'de 23 Aralık günü oynanan Anderlecht - Genk maçı, 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona ermişti.

Maçın 23. dakikasında penaltı kazanan Genk'te topun başına geçen Bryan Heynen'in vuruşunda kaleciden dönen topu takım arkadaşı Sor tamamlamış ve golü atmıştı. VAR incelemesinin ardından Sor'un ceza alanına erken girdiği gerekçesiyle gol iptal edilmişti.

0-0 devam eden maçta Genk 70. dakikada öne geçmiş ancak Anderlecht 74 ve 90. dakikalarda bulduğu gollerle maçı 2-1 kazanmıştı.

GENK FEDERASYONA BAŞVURDU, TARİHİ KARAR ÇIKTI

Genk, VAR incelemesiyle golünün iptal edilmesinin ardından federasyona başvurdu. Belçika Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Kurulu, yapılan duruşmalı toplantının ardından golü atan Sor'dan önce Anderlecht oyuncusunun ceza alanına girdiğine hükmetti ve maçın tekrar oynanmasına karar verdi.
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