Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 54 bine yaklaştı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 202 artarak 53 bin 981'e ulaştı.



Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 70 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 205 kişinin taburcu edildiği bildirildi.



Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 45 azalarak 420 olduğu bilgisi paylaşıldı.



Kovid-19 görülen kişi sayısının 202 artarak 53 bin 981'e ulaştığı aktarılan açıklamada, 82 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Böylece salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bin 843'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 51'i ise huzurevlerinde hayatını kaybetti.

- Ulusal Güvenlik Konseyi tekrar toplanacak

Belçika'da bugün Ulusal Güvenlik Konseyinin tekrar toplanarak, 18 Mayıs'ta okulların kademeli açılmasına yeşil ışık yakması bekleniyor.



Konseyin gündeminde berber ve kuaförler, müze ve hayvanat bahçelerinin olacağı da düşünülüyor.



Salgının seyrine göre 8 Haziran'da üçüncü aşamaya geçecek hükümet, bu aşamada restoran ve kafelerin açılmasını öngörüyor. Bununla beraber festivaller ve toplu etkinlikler, 31 Ağustos'a kadar yasak olacak.



Amatör ve profesyonel spor müsabakaları, 31 Temmuz'a kadar yapılmayacak.



Belirlenen tarihler, Kovid-19 vaka sayılarının artması durumunda değişebilecek.