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Aktüel Belçika'da Kovid-19 vakaları düşüyor
Aktüel

Belçika'da Kovid-19 vakaları düşüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-09 15:03:14 -
Belçika'da Kovid-19 vakaları düşüyor

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için alınan tedbirlerden sonra günlük yeni vaka sayıları yaklaşık 15 binden 2 bin 150'ye geriledi.

Ekim ayında salgının ikinci dalgasını yaşayan Belçika'da günlük vaka sayısı 15 bini aşınca hükümetin aldığı önlemlerin çoğu devam ediyor. Bu nedenle vaka sayısında ekim sonunda başlayan düşüşle günlük 2 bin 150 sayısına gelindi.

Salgının başından bu yana hastalığa yakalananların sayısı 595 bine yaklaştı, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17 bin 507 oldu.

Hastanelerdeki hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Belçika genelindeki hastanelerde kasım başında 7 bin 500'e ulaşan hasta sayısı 3 bin 143'e indi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı da 676'ya düştü.

Belçika'daki 2 bin yoğun bakım yatağı bulunuyor. İkinci dalgada hastanelerin alarm vermesi üzerine hükümet ekim ayında restoran, bar ve kafelerin kapatılması, market ve eczane gibi temel ürün satanlar dışında mağazaların faaliyetlerini durdurması, mümkün olan işlerde evden çalışma zorunluluğu, gece belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması gibi tedbirler almıştı. Geçen hafta mağazaların yeniden açılması dışında tedbirlerde gevşeme yapılmadı.

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