Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 44 bini aştı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1496 artarak 44 bin 293'e ulaştı.



Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 210 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 322 kişinin de taburcu edildiği bildirildi.



Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 23 azalarak 970'e gerilediği vurgulandı.



Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 1496 artarak 44 bin 293'e çıktığı aktarılan açıklamada, 190 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 6 bin 679'a yükseldi. Bunların yüzde 46'sı hastanelerde, yüzde 53''ü ise huzurevlerinde vefat etti.

- Ulusal Güvenlik Konseyi toplanacak

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi'nin bugün toplanarak 3 Mayıs'tan sonrası için tecrit kurallarını gevşetmesi ve kademeli olarak "normalleşme" sürecini başlatması bekleniyor.

Normalleşmenin, test sayısı ve maske kullanımı artırılarak yapılması öngörülüyor. Süreç için ön koşul olarak hastaneye kaldırılma sayılarının düşük kalması öne sürülüyor.

Yerel basına sızan haberlere göre normalleşmenin ilk aşamasında 4 Mayıs'tan itibaren sosyal mesafe kurallarına uyulması kaydıyla bazı mağazaların açılmasına izin verilecek. Toplu taşımada maskenin zorunlu olacağı sürecin hemen ardından genel bir değerlendirme yapılacak. Bu süreçte yaklaşık 700 bin kişinin işe dönmesi hedefleniyor.

Vakalarda ciddi bir artış olmazsa, ikinci aşamaya geçilmesi ve 18 Mayıs'ta okulların kademeli olarak açılması öngörülüyor. 12 yaş üstü öğrencilerin maske takması ve sınıflarda en fazla 10 öğrenci bulunması gibi tedbirler alınması koşullarıyla yavaş yavaş eğitim sürecinde de normalleşme hedefleniyor.

Sosyalleşmede de bir gevşetme beklenmesinin yanı sıra sahil kentlerine günü birlik ziyaretlerin önünün açılabileceği tartışılıyor.

Sahadaki durumun müsade etmesi halinde ise 8 Haziran'dan sonra normalleşmenin üçüncü aşamasına geçilmesi bekleniyor. Bu noktada tüm restoran, kafe ve mağazaların açılması öngörülüyor.

Ülke genelinde tüm toplu etkinlikler ise Ağustos sonuna kadar yasak olacak.

Virologlar ise hızlı bir şekilde normale dönmenin tehlikeli olacağına işaret ederek, kış aylarında ülkede ikinci bir tecrit süreci uygulamasının ihtimal dahilinde olduğunu ifade ediyor.

- Belçika'da vefat eden Türk asıllı sayısı 37'ye yükseldi



Diğer taraftan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika Başkanı Basir Hamarat, ülke genelinde hayatını kaybeden Türk asıllı kişi sayısının 37'ye yükseldiğini açıkladı.





