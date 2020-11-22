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Aktüel Belçika'da kadına şiddet protesto edildi
Aktüel

Belçika'da kadına şiddet protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-22 16:56:45 -
Belçika'da kadına şiddet protesto edildi

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de merkez tren garı önünde toplanan yüzlerce kişi, kadına yönelik şiddete karşı gösterisi düzenledi.

Başta başkent olmak üzere ülkenin birçok şehrinde yüzlerce gösterici, kadına şiddete karşı dikkati çekmek için eş zamanlı protesto gösterisi yaptı.

Brüksel, Liege, Anvers, Gent, Hasselt, Mons ve Kortrijk gibi kentlerde seslerini duyurmak isteyen kadınlar "artık yeter" sloganları attı.

Başkentteki merkez tren garı (Gare Central) önünde kadın hakları alanında çalışmalarıyla bilinen sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen gösteriye katılanlar, kadına yönelik şiddetin cezasız kalmamasını talep etti.

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