Belçika’da hükumet kurma krizi devam ediyor

Belçika’da seçimlerim üzerinden 1 buçuk ay geçmesine rağmen hükumet kurma krizi devam ediyor. Belçika Kralının hükumet kurma müzakerelerini teşvik etmeleri için atadığı iki kraliyet bilgilendiricisi siyasi çözüm oluşturmakta zorlanıyor.

Belçika’da 26 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerin üzerinden 1 buçuk ay geçmesine rağmen federal hükumet kurma krizi devam ediyor. Belçika Kralı Philippe’in atadığı iki kraliyet bilgilendiricisi siyasi çözüm oluşturmakta zorlanırken, ülkede tansiyon yükseliyor. Belçika Başbakanı Charles Michel’in 18 Aralık 2018 tarihinde istifa etmesiyle Flaman sağ partisi NV-A ile Liberal Parti MR’in hükumeti düşmüştü. Belçika Kralı Philippe, seçimlerden dört gün sonra hükumetin kurulmasına ve tüm partiler arasında iletişim ve müzakereyi kolaylaştırmak adına iki tecrübeli siyasetçiyi belirlemişti. Philippe’in belirlediği Frankofon Liberal Partili ve Federal Dışişleri Bakanı Didier Reynders ile Flaman Sosyalist Partili Johan Vande Lanotte, 45 gündür federal hükumeti kuramıyor. Bugüne denk müzakarelerin hali ve siyasi çözüm konularında Belçika Kralına 3 rapor sunan ikiliden 29 Temmuz tarihinde dördüncü bir rapor sunması bekleniyor.

Belçika 204 gündür hükumetsiz

Birleşmiş Milletler himayesinde hazırlanan Küresel Göç Sözleşmesini imzalama konusu ile birlikte siyasi krize giren iki federal hükumet ittifakı partileri Flaman sağ partisi NV-A ve Liberal Parti MR’in krizi, Federal Başbakan Charles Michel’in 18 Aralık 2018’de istifa etmesi ve NV-A MR hükumetinin düşmesiyle sonuçlanmıştı.

En büyük siyasi kriz 2010-2011 yıllarında

Belçika’da hükumetsizlik tedirginliği devam ederken, ülkenin yeniden 2010-2011 yıllarındaki siyasi belirsizliğe yol alması vatandaşlarda endişeleri arttırdı. 2010 ve 2011 yıllarında yaşanan ve ülkenin 541 gün boyunca hükumetsiz kaldığı süreç Belçika siyasi tarihinin en büyük krizi olarak biliniyor.