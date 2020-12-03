  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Belçika'da aşı için öncelik bakımevlerindeki yaşlılarda olacak
Aktüel

Belçika'da aşı için öncelik bakımevlerindeki yaşlılarda olacak

Yeniakit Publisher
2020-12-03 17:06:05 -
Belçika'da aşı için öncelik bakımevlerindeki yaşlılarda olacak

BRÜKSEL (AA) - Belçika hükümeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının öncelikli olarak bakımevlerinde kalan yaşlılar ve bakımevi çalışanlarına yapılacağını açıkladı.

Ülkenin aşılama stratejisini açıklayan hükümet yetkililerinin verdiği bilgiye göre, aşıların onay almasından ve dağıtımından sonra ilk olarak bakımevlerinde kalan yaşlılar ve burada çalışanlarla gönüllü olarak görev yapanların tamamı aşılanacak.

Ardından sağlık kuruluşlarının çalışanları aşılanacak ancak bu kişilerde hastalarla doğrudan temasa ve virüsle temas risklerine göre öncelik sıralaması belirlenecek.

Daha sonra 65 yaş üzerindeki kişilere sıra gelecek. Aşı stoklarının durumuna bağlı olarak bu yaş grubunun tamamı kısa sürede veya yaş sıralamasına göre aşılanacak.

Bundan sonra 45 ve 65 yaş arasında olan ve obezite, diyabet, tansiyon ile kalp, böbrek, karaciğer, akciğer rahatsızlığı bulunan kronik hastalara sıra gelecek. Bu gruptan sonra da kritik işlerde çalışanlara aşı yapılacak.

Belçika, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıya onay çıkması halinde aşılamaya 5 Ocak'ta başlamayı planlıyor.

Avrupa İlaç Ajansı'nın Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ve yine Amerikan şirketi Moderna'nın geliştirdiği aşılar için şartlı pazar onayının aralık sonu ve ocak başında çıkması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nihat Özdemir sağlık durumu
Spor

Nihat Özdemir sağlık durumu

Nihat Özdemir’in sağlığı nasıl? | Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Pek..
Cumhurbaşkanı Erdoğan düğmeye bastı! Bay Kemal'e soğuk duş
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan düğmeye bastı! Bay Kemal'e soğuk duş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Fransa'da skandal adım! 76 camiye baskın yapılacak
Dünya

Fransa'da skandal adım! 76 camiye baskın yapılacak

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkedeki 76 camiye denetim yapacaklarını duyurdu. Darmanin, şartlara uygun olmaması halinde camileri..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay