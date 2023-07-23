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Dünya Belçika Kılıçdaroğlu'nun hayalini başarıyor! LGBT'li sapkınlara yasal güvence
Dünya

Belçika Kılıçdaroğlu'nun hayalini başarıyor! LGBT'li sapkınlara yasal güvence

Yeniakit Publisher
2023-07-23 19:24:00 - 2023-07-23 19:30:08
Belçika Kılıçdaroğlu'nun hayalini başarıyor! LGBT'li sapkınlara yasal güvence

Belçika’da, LGBT'li sapkınların cinsel yönelimini değiştirmeyi amaçlayan “dönüşüm terapileri” yasaklandı. Yasağa uymayanlara hapis ve para cezası verilecek.

Belçika hükümeti tarafından geçen sonbaharda hazırlanan, “LGBTI+ kişilerin cinsiyet kimliğini veya cinsel yönelimini değiştirmeye, bastırmaya çalışan dönüştürme terapilerinin yasaklanmasına ilişkin tasarı”, federal meclis tarafından kabul edildi.

Meclis'te yalnızca sağcı Flaman Çıkarı Partisi’nin (VB) çekimser kaldığı oylamada, diğer partilerin tamamı tasarı lehine oy kullandı.

Karara göre, yasağa uymayan ve dönüşüm uygulamalarına devam eden kişiler 2 yıla kadar hapis ve 2 bin 400 euroya kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Dönüşüm terapisini önermek, teşvik etmek veya reklamını yapmak da suç kapsamına alındı.

Hükümete göre, bu düzenleme LGBTI+ bireyleri, psikolojik ve fiziksel şiddetten korumak için güçlü bir adım.
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Fransa, Almanya, Malta, İsviçre ve İspanya’nın bazı bölgelerinde de sapkınlara yönelik terapiler yasaklanmıştı.

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