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Aktüel Belçika, İsrail'in Batı Şeria'daki bazı evleri yıkmasını kınadı
Aktüel

Belçika, İsrail'in Batı Şeria'daki bazı evleri yıkmasını kınadı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 20:45:10 -
Belçika, İsrail'in Batı Şeria'daki bazı evleri yıkmasını kınadı

BRÜKSEL (AA) - Belçika, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da 4 evi yıkmasını kınadı.

Belçika Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Belçika'nın finansmanıyla El Halil'in güneyinde yaptırılan evlerin Batı Şeria Koruma Konsonsiyumu tarafından yürütülen insani yardım kapsamındaki gerekli altyapı birimlerinden olduğu bildirildi.

Yıkımların uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, Belçika yönetiminin, 3 Kasım'da Ürdün Vadisi'nde 80'den fazla yapının yıkılması karşısında da dehşete düştüğü ifade edildi.

Açıklamada, yıkım kararı alınan binalar arasında okulların da bulunmasının endişe verici olduğu, kararın geri çekilmesi gerektiği belirtildi.

Belçika ayrıca, İsrail'e uluslararası hukuk çerçevesinde sağlanan insani yardımlarla inşa edilen yapıların yıkımlarını durdurması çağrısında bulundu ve İsrail'den yıkımlar nedeniyle tazminat ödemesini istedi.

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