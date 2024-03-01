Belçika Gazze'ye havadan yardım bırakacak!

Ürdün’ün Gazze Şeridi’ne havadan bıraktığı insani yardımlar, Batı ülkelerine örnek oldu.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Belçika'nın Gazze Şeridi’ne havadan insani yardım malzemesi bırakma kararı aldığını bildirdi.

Uçak Pazartesi havalanacak!

Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder'in de hazır bulunduğu toplantı sonrasında verilen bilgilere göre, Belçika Hava Kuvvetleri’ne ait bir A400M tipi uçağın pazartesi günü kalkacağı aktarıldı. Belçika’nın Melsbroeck Askeri Havaalanı’ndan kalkacak uçakta insani yardım kapsamında yiyecek ve hijyen ürünleri olacağı bildirildi.

Operasyona Ürdün öncülük edecek

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib nezdinde yapılan başvuru ile Ürdün’ün operasyona öncülük edeceği bildirilirken, Belçika’dan uzman bir ekibin yardım operasyonunun detaylarını görüşmek üzere Ürdün'e ulaştığı ve hazırlıkların başladığı açıklandı.

Öncelikle Ürdün'e gidecek olan yardım uçağının operasyonun devamında Gazze Şeridi’ne giderek yiyecek ve hijyen ürünlerini havadan bırakacağı kaydedildi. Belçika uçağının yardım malzemelerini teslim edemediği bir durumun oluşması durumunda ise Ürdün uçaklarının devreye gireceği ve yardımların en kısa sürede bölgeye ulaştırılacağı belirtildi.

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