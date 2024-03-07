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Dünya Belçika Gazze'de havadan yardım indirdiğini duyurdu
Dünya

Belçika Gazze'de havadan yardım indirdiğini duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-03-07 17:47:00 -
Belçika Gazze'de havadan yardım indirdiğini duyurdu

Belçika, havadan indirilmek üzere gönderdiği yardımların, Ürdün işbirliğiyle Gazze'ye ulaştırıldığını bildirdi.

Belçika, havadan indirilmek üzere gönderdiği yardımların, Ürdün işbirliğiyle Gazze'ye ulaştırıldığını bildirdi.

Belçika Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 Mart'ta başkent Brüksel'deki Melsbroek askeri havaalanından yola çıkan uçaktaki yardımların, Ürdün'le yapılan işbirliğiyle gün içerisinde Gazze'ye havadan indirildiği duyurdu.

Açıklamada Belçika'nın gıda, hijyen ürünleri ve tıbbi malzemeleri bu yolla gönderme operasyonlarına devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "Belçika, insani yardıma engelsiz erişim ve derhal ateşkes çağrısını yineliyor." ifadesi kullanıldı.

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