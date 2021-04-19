Belçika emniyeti teyakkuzda: Kürt ve Çeçen gruplar arasında çatışma!

Belçika'daki Kürt ve Çeçen vatandaşlar arasındaki çatışmalar artarak devam edince, güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.

Belçika polisi teyakkuzda!

Geçtiğimiz Cuma günü, yaklaşık 30 kişilik bir grup, Çeçen asıllı bir vatandaşı silahlı saldırıyla öldürmüştü. Yaşanan bu olaydan sonra, Çeçenler sosyal medyadan 'intikam' mesajları paylaştı. Belçika polisi, Kürt ve Çeçen vatandaşlar arasında yaşanabilecek olası çatışmaları engellemek için güvenlik önlemlerini arttırdı.

Olaylar nasıl başladı?

Geçtiğimiz Cuma günü, bir benzin istasyonunda, iki kişi arasında kavga yaşandı. Kavgayı ayırmaya çalışan istasyon görevlileri de yaralandı. Yaşanan kavgadan sonra Kürtlerden oluşan 30 kişilik bir grup, Çeçen asıllı olduğu öğrenilen bir vatandaşı silahlı saldırıyla öldürdü. Ülke polisi, sosyal medyada Çeçenlerin 'intikam' yemini içerikli paylaşımlarını tespit etti.