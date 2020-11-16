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Aktüel Belçika Diyanet Vakfı ülke basınında yer alan bazı iddiaları yalanladı:
Aktüel

Belçika Diyanet Vakfı ülke basınında yer alan bazı iddiaları yalanladı:

"Belçika Diyanet Vakfına bağlı camilerde vaaz ve hutbelerin Ankara'da hazırlandığı, bunların Belçika'da kurumumuza bağlı camilerle paylaşılarak okutulduğu iddia edilmektedir" - "Belçika Diyanet Vakfı içerikleri bağımsız bir şekilde hazırlamakta, Türkçe, Fransızca ve Flamanca olarak internet sitesinde yayımlamakta ve sosyal medya hesaplarından da şeffaf bir şekilde paylaşmaktadır" - "Kurumumuz, kesinlikle hiç bir siyasi partinin propagandasını yapmadığı gibi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin de Belçika'daki uzantısı değildir"

Yeniakit Publisher
2020-11-16 20:24:19 -
Belçika Diyanet Vakfı ülke basınında yer alan bazı iddiaları yalanladı:

BRÜKSEL (AA) - Belçika Diyanet Vakfı, Belçika basınında çıkan ve vakfa bağlı camilerde okutulan vaaz ve hutbelerin Ankara'da hazırlandığı, ayrıca vakfın siyasi parti propagandası yaptığı iddialarını yalanladı.

Vakıf, son günlerde Belçika basınında kurum hakkında çıkan haberler, sosyal medyadan yapılan spekülatif paylaşımlar ve yorumlar sebebiyle bir basın açıklaması yaptı.

Söz konusu haber ve paylaşımlarda Belçika Diyanet Vakfına bağlı camilerde okunan vaaz ve hutbelerin Ankara'da hazırlandığı, bunların vakfa bağlı camilerle paylaşılarak okutulduğu iddia edildiği belirtilen açıklamada, şu ifade yer aldı:

"Ülkenin ilgili yasal mevzuatına uygun olarak kurulmuş olan ve faaliyet gösteren Belçika Diyanet Vakfı, kendi kurduğu komisyonlar marifetiyle, Belçika toplumu ve şartlarını dikkate alarak bu içerikleri bağımsız bir şekilde hazırlamakta, Türkçe, Fransızca ve Flamanca olarak internet sitesinde yayımlamakta ve sosyal medya hesaplarından da şeffaf bir şekilde paylaşmaktadır.

Ayrıca, söz konusu haberlerde kurumumuzun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bir uzantısı olduğu, Belçika'daki siyasi partilerde ve seçimlerde aday belirleme gibi faaliyetleri olduğu iddia edilmektedir.

Belçika Diyanet Vakfı, Belçika Dernekler ve Uluslararası Birlikler Yasası'na göre kurulmuş dini bir müessesedir ve sadece din hizmeti ile meşgul olmaktadır. Kurumumuz, kesinlikle hiç bir siyasi partinin propagandasını yapmadığı gibi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin de Belçika'daki uzantısı değildir. Bu iddiaların hepsi kesinlikle asılsız ve iftiradan ibarettir."

Açıklamada, "yalan haberler üzerinden kurumun günlük siyasete malzeme yapılmasının kınandığı" belirtilerek, "Koronavirüs salgını ile mücadele edilen bu zor dönemde Belçika toplumundaki dayanışmaya ve birlikte yaşama kültürüne elinden gelen desteği vermeye çalışan, yardım kampanyalarıyla din ve kökenine bakmaksızın her türlü ihtiyaç sahibine yardım da götüren vakfımıza yönelik siyasi amaçlı karalama kampanyaları üzüntüyle karşılanmaktadır." ifadesine yer verildi.

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