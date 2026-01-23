Belçika Başbakanı De Wever: ABD güçlü olabilir ama köle değiliz!

Belçika Başbakanı Bart De Wever, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu temaslarının ardından ayağının tozuyla parlamentoda kürsüye çıktı.

ABD'nin son dönemdeki agresif politikalarına ve Grönland üzerindeki hamlelerine sert tepki gösteren De Wever, Avrupa'nın onurunu savunacaklarını vurguladı.

ABD'nin küresel gücüne saygı duymakla birlikte boyun eğmeyeceklerini belirten Başbakan, "Onurumuz satılık değil, biz kimsenin kölesi değiliz" diyerek Washington'a net bir mesaj gönderdi.

AVRUPA'NIN ASKERİ BAĞIMSIZLIK SINAVI

De Wever, ABD ile yaşanan gerilimlerin ardından Avrupa'nın kendi ayakları üzerinde durması gerektiğinin altını çizdi.

İdeal bir dünyada müttefiklik bağlarının güçlü kalması gerektiğini ancak mevcut durumun çok farklı olduğunu söyleyen Belçika Başbakanı, "Avrupalılar olarak fırtınalı zamanlara hazırlanmak zorundayız" dedi.

De Wever’e göre, Avrupa artık askeri alanda ABD’ye bağımlı kalmaktan kurtulmalı ve kararlı bir duruş sergilemeli.

TİCARET SAVAŞLARINDA "KAZANAN YOK" UYARISI

Grönland krizinde şimdilik askeri ve ticari tehditlerin bertaraf edildiğini ifade eden De Wever, yeni bir ticaret savaşının eşiğinde olunduğuna dikkat çekti.

"Yeni bir ticaret savaşından kimsenin kazancı olmaz" diyen Başbakan, Avrupa’nın çıkarlarını korurken aynı zamanda küresel istikrarı da savunması gerektiğini belirtti.

De Wever’in bu çıkışı, Trump yönetimine karşı Avrupa’da yükselen direncin en somut örneklerinden biri oldu.