  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Avrupa yılanı koynunda besledi! Almanya’da terör yandaşları sokağa indi Hezimete uğrayan YPG destekçisi İbrahim Baran üzgün! ‘Keşke Erdoğan’ın yerine Kılıçdaroğlu gelseydi” Ekonomide işler rayına giriyor! Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor Bakan Işıkhan tarih verdi! Maaş zam farkında beklenen haber geldi İsrail, Suriye'nin terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonuna sessiz kaldı! Tüm gözler ABD'ye çevrildi Besle kargayı oysun gözünü! İngiltere’deki hayırsever Müslümanlara büyük ayıp İspanya gemisinde zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı: Baskın anı görüntüleri ortaya çıktı Milyonlarca kişiye yeni iş imkanı İstaihdama açılan yeni kapı Kurtulmuş'tan SDG'ye tarihi çağrı: Siyasetin parçası olun, terörün değil Güneydoğu’da beyaz alarm! 6 il için kritik uyarı: Kar kapıda, hazırlıksız yakalanmayın!
Dünya Belçika Başbakanı De Wever: ABD güçlü olabilir ama köle değiliz!
Dünya

Belçika Başbakanı De Wever: ABD güçlü olabilir ama köle değiliz!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Belçika Başbakanı De Wever: ABD güçlü olabilir ama köle değiliz!

Davos dönüşü parlamentoda sert konuşan Belçika Başbakanı Bart De Wever, ABD'nin baskılarına rest çekti; "Onurumuz satılık değil, Avrupa fırtınalı zamanlara hazır olmalı" uyarısında bulundu.

Belçika Başbakanı Bart De Wever, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu temaslarının ardından ayağının tozuyla parlamentoda kürsüye çıktı.

ABD'nin son dönemdeki agresif politikalarına ve Grönland üzerindeki hamlelerine sert tepki gösteren De Wever, Avrupa'nın onurunu savunacaklarını vurguladı.

ABD'nin küresel gücüne saygı duymakla birlikte boyun eğmeyeceklerini belirten Başbakan, "Onurumuz satılık değil, biz kimsenin kölesi değiliz" diyerek Washington'a net bir mesaj gönderdi.

AVRUPA'NIN ASKERİ BAĞIMSIZLIK SINAVI

De Wever, ABD ile yaşanan gerilimlerin ardından Avrupa'nın kendi ayakları üzerinde durması gerektiğinin altını çizdi.

İdeal bir dünyada müttefiklik bağlarının güçlü kalması gerektiğini ancak mevcut durumun çok farklı olduğunu söyleyen Belçika Başbakanı, "Avrupalılar olarak fırtınalı zamanlara hazırlanmak zorundayız" dedi.

De Wever’e göre, Avrupa artık askeri alanda ABD’ye bağımlı kalmaktan kurtulmalı ve kararlı bir duruş sergilemeli.

TİCARET SAVAŞLARINDA "KAZANAN YOK" UYARISI

Grönland krizinde şimdilik askeri ve ticari tehditlerin bertaraf edildiğini ifade eden De Wever, yeni bir ticaret savaşının eşiğinde olunduğuna dikkat çekti.

"Yeni bir ticaret savaşından kimsenin kazancı olmaz" diyen Başbakan, Avrupa’nın çıkarlarını korurken aynı zamanda küresel istikrarı da savunması gerektiğini belirtti.

De Wever’in bu çıkışı, Trump yönetimine karşı Avrupa’da yükselen direncin en somut örneklerinden biri oldu.

Fransa'dan Trump’a karşı Grönland'da tatbikat düzenlenmesi çağrısı Macron'dan NATO hamlesi
Fransa'dan Trump’a karşı Grönland'da tatbikat düzenlenmesi çağrısı Macron'dan NATO hamlesi

Dünya

Fransa'dan Trump’a karşı Grönland'da tatbikat düzenlenmesi çağrısı Macron'dan NATO hamlesi

Danimarka'dan Grönland mesajı: Kırmızı çizgimiz
Danimarka'dan Grönland mesajı: Kırmızı çizgimiz

Dünya

Danimarka'dan Grönland mesajı: Kırmızı çizgimiz

Putin ''Grönland''a değeri biçti
Putin ''Grönland''a değeri biçti

Dünya

Putin ''Grönland''a değeri biçti

Grönland pazarlığında Avrupa geri adım mı attı? Trump, NATO ile anlaştı, gümrük tarifelerini durdurdu!
Grönland pazarlığında Avrupa geri adım mı attı? Trump, NATO ile anlaştı, gümrük tarifelerini durdurdu!

Dünya

Grönland pazarlığında Avrupa geri adım mı attı? Trump, NATO ile anlaştı, gümrük tarifelerini durdurdu!

Danimarka’dan Trump’a egemenlik resti: Grönland satılık değil, kırmızı çizgimizdir!
Danimarka’dan Trump’a egemenlik resti: Grönland satılık değil, kırmızı çizgimizdir!

Dünya

Danimarka’dan Trump’a egemenlik resti: Grönland satılık değil, kırmızı çizgimizdir!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Turan Alkan’ın vefatı sonrası yalana sarıldı! Hüseyin Kocabıyık’tan ahlaksız iftira
Gündem

Ahmet Turan Alkan’ın vefatı sonrası yalana sarıldı! Hüseyin Kocabıyık’tan ahlaksız iftira

FETÖ geçmişiyle bilinen Ahmet Turan Alkan’ın vefatının ardından Hüseyin Kocabıyık’ın ortaya attığı “Çamlıca Camii bahanesi” iftirası, Manşet..
"Mustafa Kemal olmasa adın Yorgo olurdu" diyen zihniyetin samimiyetsizliği! "Atatürkçüyüm" diyen oyuncudan oğluna tuhaf isim!
Gündem

"Mustafa Kemal olmasa adın Yorgo olurdu" diyen zihniyetin samimiyetsizliği! "Atatürkçüyüm" diyen oyuncudan oğluna tuhaf isim!

Yıllardır dindar kesime ve muhafazakar değerlere "Gerici" yaftası vurarak üstten bakan, her tartışmada "Mustafa Kemal olmasa adın Yorgo olur..
Muhalif mahallede hakikat çatlağı: Yılmaz Özdil’den sonra Nevşin Mengü de "Erdoğan" dedi!
Gündem

Muhalif mahallede hakikat çatlağı: Yılmaz Özdil’den sonra Nevşin Mengü de "Erdoğan" dedi!

Yıllardır AK PARTİ karşıtlığı ve milli projelere yönelik kör muhalefetiyle bilinen isimlerde "hakikat" sarsıntısı yaşanıyor. Geçtiğimiz günl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23