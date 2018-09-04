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Belarus'tan açıklama geldi: Türk lirasına geçmek istiyoruz

Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh, "Biz, Türk lirası ve Belarus rublesine geçmek istiyoruz." dedi.

04 Eylül 2018 Salı 19:14
Belarus'tan açıklama geldi: Türk lirasına geçmek istiyoruz

Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh, "Biz, Türk lirası ve Belarus rublesine geçmek istiyoruz." dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Belarus Büyükelçiliği ortaklığıyla düzenlenen Belarus ile Yatırım ve Ticaret Fırsatları Forumu'nun açılışında konuşan Büyükelçi Savinykh, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için bir araya geldiklerini söyledi.

'OLUMLU YANSIYACAK'

Türkiye ile Belarus’un aktif bir ekonomik ilişkiye sahip olduğunu söyleyen Savinykh, "Türkiye ve Belarus bundan sonra iki ülke arasında yapılacak ticarette kendi para birimlerine geçmek istiyor. Bu değişim, ticari ilişkilere olumlu olarak yansıyacaktır. Biz, Türk lirası ve Belarus rublesine geçmek istiyoruz.” diye konuştu.

Savinykh, Belaruslu yetkililerden aktarılan istatistiklere göre, 2018’in ilk çeyreğinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin 530 milyon dolara ulaştığını, yıl sonunda bu rakamın bir milyar dolara ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

İki ülke arasında gelişmiş bir ticari model oluşturmak için gümrük sorunları, nakliye giderleri ve vergi problemlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Savinykh, daha hızlı ve ucuz taşımacılık sisteminin iki ülkenin temel ihtiyacı olduğunu söyledi.

Büyükelçi Savinykh, Türk ve Belarus hükümetinden yetkililerin ocakta ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla tekrar bir araya geleceğini, görüşmenin ana konusunun ticaret hacminin en üst seviyeye çıkarılması olacağını, bunun için gerekli önerilerin sunulacağını vurguladı.

İki ülke arasında yeni model bir ekonomik ilişki üzerinde çalışıldığını dile getiren Savinykh, iki ülke arasındaki ticareti engelleyen ve yavaşlatan tüm unsurların kaldırılmasının planlandığını sözlerine ekledi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise Belarus ile ekonomik ilişkileri daha ileri bir düzeye taşımak istediklerinin altını çizerek, "Karşılıklı ticaretimizi kendi milli paramızla yapabiliriz." dedi.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 19:14
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