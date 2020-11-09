Belarus'taki metro hattının peron ayırıcı kapı sistemi Türkiye'den

ANKARA (AA) - ZEYNEP ÇETİNKAYA - Albayrak Makine Elektronik Genel Müdürü Gürhan Albayrak, yerli ve milli olarak ürettikleri peron ayırıcı kapı sistemlerini (PAKS) Belarus'un Minsk şehrinde işletmeye aldıklarını belirterek, "Bu pazarda kalıcı olmak istiyoruz." dedi.

Albayrak, AA muhabirine, PAKS projesinin detaylarına ilişkin bilgiler vererek, yurt içi ve yurt dışındaki projeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Gürhan Albayrak, "yerli ve milli olarak ürettikleri peron ayırıcı kapı sistemlerini Belarus'un başkenti Minsk'te 6 Kasım'da işletmeye aldıklarını" aktararak, şehirdeki mevcut 2 metro hattına ilave olarak 3'üncü metro hattının da ilk 4 istasyonluk bölümünün tamamladığına işaret etti.

Toplam 14 istasyonun yer aldığı 3'üncü metro hattının şehrin kuzey doğusundan güney batısına uzanan bir hat olarak planlandığını bildiren Albayrak, "İlave 3 istasyonun da 2021 içerisinde hizmete alınması planlanıyor. Açılacak üç istasyon için de PAKS'ın tarafımızca temin edilmesine yönelik görüşmelerimiz devam ediyor. Bu pazarda kalıcı olmak istiyoruz." diye konuştu.



Albayrak, söz konusu metro hattının altyapısının sürücüsüz trenlere uygun olarak GoA4 (Grade of Automation 4) sınıfında tesis edildiğini aktardı.

- "PAKS uygulaması Uzak Doğu ve Avrupa'da yaygın"

Metro sistemlerinin ve sürücüsüz metro araçlarının yaygınlaşmasıyla PAKS uygulamasının dünyada özellikle Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerinde daha çok kullanıldığını dile getiren Albayrak, firmanın Minsk dışında Türkiye'de Eskişehir tramvay hattında, İstanbul metrosunun M7 (Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey) hattında ve Vadistanbul finiküler hattında kullanıldığını anlattı.



Albayrak Makine Elektronik’in Türkiye'de PAKS'ı yerli ve milli olarak üreten ve Bütünleşik Emniyet Seviyesi (SIL) sertifikasına sahip ilk ve tek firma olduğunu belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Genelde Avrupa standartlarına göre çalışıyoruz. Bu projede Rus standartlarına geçiş yapmak durumunda kaldık ama mühendislik açısından bu konuda çok zorlanmadık. Artık tüm Rusya bölgesinde proje gerçekleştirebilecek doküman, belge ve donanımımız mevcut. Firma olarak, Minsk'te 'Aldoor Engineering' adında bir mühendislik firması kurduk. Ürünümüzün garanti sürecini en iyi şekilde yönetmek ve kazanılan tecrübe ile ilave iş fırsatlarının değerlendirilmesi adına bizim için önemli bir adımdı."

- "Bölgedeki Türk firmalarının geneli iyi ilişkiler kurmuş"

Albayrak, proje sürecinin her safhasında metro dairesinden olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getirerek, "Bölgede iş yapan Türk firmalarının geneli iyi ilişkiler kurmuş durumda. Hem devletimiz hem Cumhurbaşkanımız bölgede çok seviliyor. Bu nedenle de Türk firmalara yaklaşımları çok olumlu." diye konuştu.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından kritik destekler aldıklarını aktaran Albayrak, şöyle devam etti:



"Bakanlığın bizler gibi firmalara sağladığı birçok ekonomik destek paketi var. Biz firma olarak sertifika çalışmalarımızı, mühendislik ekibimizin kurulmasını, makine ve test cihazları ile yazılım teminlerimizin büyük kısmını Bakanlığın verdiği desteklerle gerçekleştirdik. Bu projelerimizde Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, KOSGEB ve TÜBİTAK'tan destek aldık. Firmamıza verilen destekler ihracat gücümüzle ülkemize katma değer sağladı. Bu nedenle öncelikle Cumhurbaşkanımı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a teşekkür ediyoruz."

- "Müteahhitler yabancı menşeli PAKS temin etmesin"

Albayrak, Türkiye’deki metro müteahhit ve işletmelerine "Artık ülkemize yabancı menşeli PAKS temin edilmesin. Bizlere güvensinler ve artık Çin'den, Güney Kore'den ve Avrupa'dan ithalatı durdursunlar." çağrısında da bulundu.



Elde edilen sonuçların firma adına olduğu kadar ülke için de kazanım içerdiğine dikkati çeken Albayrak, "Yurt içi projelerde yerli ikame ile yabancı ürün girişi ve döviz kaybı noktasında güçlü katkı sağlanırken, yurt dışı projemizde de ülkemizi en iyi şeklide temsil ettiğimiz ve ekonomik olarak da katma değer ürettiğimizi değerlendiriyoruz. Gelinen bu noktanın tesadüf olmadığını, ülkemiz hedeflerini de dikkate alarak firmamız için tanımladığımız vizyon ve misyonumuz doğrultusundaki çalışmalarımızın meyvelerini verdiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.







