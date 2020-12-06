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Aktüel Belarus'ta protesto eylemlerinde 300'den fazla kişi gözaltına alındı
Aktüel

Belarus'ta protesto eylemlerinde 300'den fazla kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-06 18:56:50 -
Belarus'ta protesto eylemlerinde 300'den fazla kişi gözaltına alındı

MİNSK (AA) - Belarus'ta iktidar karşıtı protesto eylemleri düzenleyen 300'den fazla kişi gözaltına alındı.

Başkent Minsk'te protestocular, çeşitli caddelerde bir araya gelerek, hükümet aleyhinde slogan attılar.

Minsk Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şehirde yasaları ihlal ederek toplu eylem yapan 300'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan seçimi, mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazanmış, ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto başlatılmıştı.

Ülkede her hafta sonu devam eden gösterilerde, sayıları önceki haftalara göre azalan protestocular, Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun görevini bırakmasını istiyor.

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