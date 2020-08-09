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Dünya

Belarus'ta ordu sokaklara indi

Seçim hazırlıkları süren Belarus'un başkenti Minsk'te çok sayıda zırhlı araç görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 03:15:00 - 2020-08-09 03:19:51

Hükümet karşıtı protestoların hakim olduğu Belarus’ta pazar günü düzenlenecek seçimler öncesi polis sokaklardan hükümet karşıtlarını toplarken, askerler de zırhlı araçları konumlandırmaya başladı.

Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun 26 yıllık iktidarı boyunca hiç karşılaşmadığı zorlu bir seçime girdiği belirtiliyor.

Wagner çetesinin askerleri tutuklanmıştı

Rus güvenlik şirketi Wagner grubuna mensup paralı asker oldukları iddia edilen 33 Rusya vatandaşı 29 Temmuzda Belarus'ta gözaltına alınmıştı. Devlet Başkanı Lukaşenko çok sayıda militanın Belarus'a giriş yaptığını iddia etmişti.

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