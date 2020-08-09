Belarus'ta ordu sokaklara indi
Seçim hazırlıkları süren Belarus'un başkenti Minsk'te çok sayıda zırhlı araç görüldü.
Hükümet karşıtı protestoların hakim olduğu Belarus’ta pazar günü düzenlenecek seçimler öncesi polis sokaklardan hükümet karşıtlarını toplarken, askerler de zırhlı araçları konumlandırmaya başladı.
Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun 26 yıllık iktidarı boyunca hiç karşılaşmadığı zorlu bir seçime girdiği belirtiliyor.
Wagner çetesinin askerleri tutuklanmıştı
Rus güvenlik şirketi Wagner grubuna mensup paralı asker oldukları iddia edilen 33 Rusya vatandaşı 29 Temmuzda Belarus'ta gözaltına alınmıştı. Devlet Başkanı Lukaşenko çok sayıda militanın Belarus'a giriş yaptığını iddia etmişti.