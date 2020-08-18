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Aktüel Belarus'ta Lukaşenko karşıtı protestolar 10. gününe girdi
Aktüel

Belarus'ta Lukaşenko karşıtı protestolar 10. gününe girdi

Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun taraftarları da mitingler düzenledi

Yeniakit Publisher
2020-08-18 20:20:49 -
Belarus'ta Lukaşenko karşıtı protestolar 10. gününe girdi

MİNSK (AA) - Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto etmek için muhalefetin başlattığı eylemler 10. gününe girerken, Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko taraftarları da karşı mitinglere başladı.

Başkent Minsk’te sabah saatlerinden itibaren bazı fabrikalar ile kamuya ait televizyon kanalları önünde protestocular gösteri yaptı.

Önceki günlere göre daha az sayıda protestocunun katılımıyla yapılan gösterilerde, kamu çalışanlarına iş bırakma çağrısı yapıldı. Bazı fabrikalarda bir grup işçinin iş bırakma eylemine katıldığı ifade edildi.

Ülkede bazı şehirlerde de protestolar düzenlendi.

Ayrıca eski Cumhurbaşkanı adayı Svetlana Tikhanovskaya, 35 kişiden oluşan “yönetimi devralma koordinasyon kurulu” oluşturdu.

- Cumhurbaşkanı Lukaşenko taraftarları mitinglere başladı

Öte yandan Lukaşenko taraftarları da ülkede destek mitingleri başlattı.

Gomel ve Mogilyov şehir meydanında binlerce kişi, ellerinde Belarus bayrakları ve "ülkeyi kurtarmak için buradayız" yazılı pankartlarla mitinge katıldı.

Hafta sonu Lukaşenko taraftarları başkent Minsk’te protestocuların gösteri yapmayı planladığı Bağımsızlık Meydanı’nda miting düzenlemişti.

Bu arada, Belarus Başbakanı Roman Golovçenko, ülkede bugün reel sektörün olağan şekilde çalıştığını, hiçbir kamuya ait fabrikada üretimin durmadığını ifade etti.

Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, yaptığı açıklamada, geçen hafta gösterilerde bir kişinin araç trafiğinin devam ettiği yola çıkmasıyla yaşanan trafik kazasında hayatını kaybettiğini bildirdi. Böylece protesto gösterilerinde ölenlerin sayısı 3’e çıktı.

Ayrıca Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçen haftadan bu yana gösterilerde gözaltına alınanların serbest bırakılmaya devam ettiği, gözaltında 44 kişinin kaldığı kaydedildi.

- Lukaşenko ve Putin telefonda görüştü

Seçimlerden bu yana Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçüncü defa telefonda görüştü.

Belta haber ajansından yapılan açıklamaya göre, Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Belarus hakkında yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Lukaşenko’ya bilgi aktardı.

Belarus’ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasından sonra ülke genelinde protestolar başlamıştı.

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