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Dünya Belaruslu muhalif lider Brüksel’de destek arıyor
Dünya

Belaruslu muhalif lider Brüksel’de destek arıyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarını bir araya getiren Dış İlişkiler Konseyi, başta Belarus olmak üzere Libya, Afrika Birliği ile ilişkiler ve Doğu Akdeniz’deki durum gibi konuları görüşmek üzere toplandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 10:33:00 -
Belaruslu muhalif lider Brüksel’de destek arıyor

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan seçimde mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun karşısında aday olan muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya ise, Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) kurumlarının yetkilileriyle görüşerek destek istedi. Avrupa Parlamentosuna giden Tikhanovskaya, Parlamento Başkanı David Sassoli ile görüştü. Öte yandan; Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını protesto etmeye yönelik ülke genelinde yapılan izinsiz gösterilerde dün 442 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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