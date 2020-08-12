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Dünya

Belarus: Protestoların arka planını anlatmak için tüm yabancı ortaklarla diyaloğa hazırız

Belarus Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçimlerine karşı yapılan izinsiz protesto gösterilerinin arka planı konusunda tüm yabancı ortaklarla yapıcı ve objektif bir diyaloğa hazır olunduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 09:44:00 -
Belarus: Protestoların arka planını anlatmak için tüm yabancı ortaklarla diyaloğa hazırız

Belarus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Belarus'ta mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun seçimleri kazanmasına tepki olarak düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin Avrupa'dan gelen açıklamalar değerlendirildi.

Yabancı ortakların Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gidişatı ve sonuçlarıyla ilgili tepkisinin yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, "Bazı Avrupa ülkeleri yetkililerinin durumu objektif şekilde anlamaya ve değerlendirmeye çabalamadan ülkemiz için önemli hızlı açıklamalar yapmaları kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Belarus'a yönelik yaptırımların uygulanması yönünde çağrıların da yapıldığına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belarus'ta neyin, nasıl ve neden gerçekleştiğini objektif şekilde ve duygularsız anlamayı teklif ediyoruz. Bu konuda tüm yabancı ortaklarla yapıcı ve objektif bir diyaloğa hazırız. Yurt dışından gelen müdahaleler dahil gerçekleşen olayların arka planını ortaya çıkaran somut ve reddedilemez gerçekleri sunmaya hazırız."

Açıklamada, "Tüm yabancı ortakları ağırlıklı analiz yapmaya ve tüm pozisyonları dikkate almaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Belarus'un egemenliği ve bağımsızlığını destekleyen açıklamaların da bazı ülkeler tarafından yapıldığı hatırlatılan açıklamada, Belarus hükümetinin bu tür açıklamalardan minnettar olduğu belirtildi.

 

 

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